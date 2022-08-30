Нужно ли всем выпивать два литра воды в день?

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бутылка воды в руке

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как правильно рассчитать необходимый дневной объем жидкости и всем ли нужно пить воду литрами.

«Начну с того, что четких рекомендаций по употреблению воды нет. Их просто не существует, потому что есть только рекомендации по потреблению общей жидкости», — говорит эксперт.

Организму нужна жидкость и для него нет принципиальной разницы, откуда эту воду взять: из обычной воды, из чая или кофе…

Абсолютно все, что вы выпиваете за день, нужно учитывать в совокупном объеме жидкости. То, что нужно учитывать только чистую выпитую воду, — ошибочное мнение, рожденное некомпетентными специалистами.

Лучше пить чай без сахара, а кофе без сливок. Так ваш организм получит меньше лишних калорий.

Важно! Для подсчета потребляемой жидкости считаем только напитки без сахара! Спиртное тоже не считается, хотя и содержит в себе жидкость.

Почему условная норма два литра в день не может быть универсальной и подходить всем? Потому что у всех разные организмы с разными потребностями. И даже организм одного и того же человека в разные дни испытывает разную потребность в воде. Это зависит от уровня физической активности, состояния здоровья, рациона и так далее.

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Сколько же воды нужно выпивать в день? Столько, сколько требует ваш организм. Поэтому ориентироваться нужно на чувство жажды и не путать его с голодом.

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Также обращайте внимание на цвет вашей мочи. Она является хорошим индикатором. Если цвет мочи темный, значит, вы пьете слишком мало.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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