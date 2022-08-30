УЗИ, которые должна пройти каждая женщина

«Наиболее простым, доступным и безопасным способом диагностирования болезней, в первую очередь, является ультразвуковое исследование», — говорит эксперт.

Врач акушер-гинеколог Ангелина Яковлева перечислила, какие ультразвуковые исследования нужно пройти всем женщинам для сохранения женского здоровья и максимального продления молодости.Доктор отмечает, что показания для прохождения включают в себя очень широкий список рекомендаций, при этом противопоказаний нет.Это значит, что нет поводов для беспокойства, не навредит ли такой тип обследования. Ведь многие до сих пор путают УЗИ с рентгеном и думают, что это вредно и опасно.Итак, какие УЗИ нужно пройти всем женщинам? Желательно каждый год в целях профилактики серьезных патологий проходить УЗИ органов малого таза, щитовидки, молочных желёз, брюшной полости.В период вынашивания ребенка необходимой является допплерометрия и цервикометрия. Противопоказаний для проведения этих обследований нет. Пройти их можно в любой поликлинике.