Почти все беременные соприкасаются с опасными химикатами
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что почти все будущие мамы сталкиваются с опасными химическими веществами. Они способны спровоцировать рак и нарушения развития у будущего ребенка.
Почти все беременные сталкиваются с опасными химикатами, которые содержатся в пластике, чистящих средствах, одежде и других предметах домашнего обихода. Эти вещества, как показывали исследования, увеличивают риск возникновения рака и нарушений в развитии ребенка. Авторы исследования взяли анализы мочи у 171 будущей мамы и обнаружили у всех присутствие меламина и его побочного продукта циануровой кислоты.
Эти компоненты могут поступать в организм от контакта с кастрюлями, пластиком, кухонными столешницами и под воздействием пестицидов. Большинство беременных также подверглась воздействию ароматических аминов, которые обычно выщелачиваются в окружающую среду из красителей для одежды и разного рода пигментов.
Присутствие этих химических веществ в моче беременных вызывает серьезную озабоченность, тем более, что они могут оказывать ещё более пагубное воздействие на организм при смешивании. Химические вещества настолько широко распространены, что полностью избежать контакта с ними невозможно, но воздействие реально уменьшить, если покупать меньше фруктов и овощей, которые заворачиваются в пластик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
Здоровье
государственный университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета и ведущих центров мира в области медицинских исследований, стоматологии, уходе за больными и медицинского образования
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