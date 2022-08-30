Врач рассказал о «коварных» симптомах сердечного приступа у женщин
По словам врача-кардиолога Олега Варфоломеева, хотя секунды могут означать огромную разницу в определении состояния, симптомы могут быть разными у мужчин и женщин. Врач поделился «коварными» признаками, о которых нужно знать.
Хотя вы можете легко найти симптомы сердечного приступа в результате быстрого поиска в Google, врач Вафоломеев в интервью МедикФорум предупредил, что важно различать признаки у женщин и мужчин.
Женская сосудистая система немного отличается от мужской из-за гормонов, беременности и физического телосложения. От боли в груди до потливости, есть различные красные флажки, указывающие на сердечный приступ.
"Симптомы у женщин может быть труднее обнаружить. У женщин симптомы немного коварны, они просто могут не испытывать этой боли. У них может быть просто давление или чувство полноты, иногда боль в обеих руках. Они просто чувствуют себя очень усталыми, утомленными и больными, или болью в лопатках, или ощущением легкости и головокружения", - говорит кардиолог специально для МедикФорум.
Все эти симптомы могут указывать на то, что сердечно-сосудистое событие либо произойдет в ближайшем будущем, либо вот-вот произойдет. К счастью, осознание этого несоответствия симптомов может помочь женщинам быстро определить предупреждающие знаки.
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