Врач рассказал о «коварных» симптомах сердечного приступа у женщин

"Симптомы у женщин может быть труднее обнаружить. У женщин симптомы немного коварны, они просто могут не испытывать этой боли. У них может быть просто давление или чувство полноты, иногда боль в обеих руках. Они просто чувствуют себя очень усталыми, утомленными и больными, или болью в лопатках, или ощущением легкости и головокружения", - говорит кардиолог специально для МедикФорум.

Хотя вы можете легко найти симптомы сердечного приступа в результате быстрого поиска в Google,Женская сосудистая система немного отличается от мужской из-за гормонов, беременности и физического телосложения. От боли в груди до потливости, есть различные красные флажки, указывающие на сердечный приступ.Все эти симптомы могут указывать на то, что сердечно-сосудистое событие либо произойдет в ближайшем будущем, либо вот-вот произойдет. К счастью, осознание этого несоответствия симптомов может помочь женщинам быстро определить предупреждающие знаки.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной щитовидной железы.