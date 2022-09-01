Правила для худеющих: почему при снижении веса нельзя голодать?

«Я против голодовок, это не работает. После „минуса“ на ограничении питания всегда будет новая прибавка, причём с большим плюсом. Снизится скорость обмена, что не даст тратить энергию пока организм не перевести на рельсы расхода», — говорит эксперт.

Врач-гинеколог Екатерина Волкова поделилась правилами, соблюдение которых поможет сбросить лишний вес эффективно и без рисков.Итак, правило № 1 — завтрак. Всегда! Желательно, чтобы основной прием пищи приходился на первую половину дня, а не на вторую. Утреннее меню должно включать медленные углеводы, они дадут продолжительное чувство насыщения.Второе — следите за размерами своих порций. Оптимальный вариант — 200-300 г для одного приема пищи. Столько пищи ваш желудок переварит без особого напряжения. Ничего не залежится и не загниет. Чем старше возраст — тем меньше порции.горой).Третье — не путайте чувство голода с жаждой. Иногда нам хочется пить, а мы идем к холодильнику.Всегда проверяйте себя — если захотели есть, выпейте воды. Если через 15-20 минут голод не прошел, значит, действительно пора подкрепиться. Иначе на частых перекусах можно набрать очень много лишних калорий.Если вы сорвались и предались обжорству, не надо корить и ругать себя. Сделали выводы и быстренько возвращаемся на рельсы правильного и здорового питания. Срывы бывают у всех и это нормально.Не отказывайтесь от жиров. Эту ошибку допускают многие. Жиры в питании необходимы нашему организму для построения половых гормонов. Также они дают насыщение и являются хорошей альтернативой углеводам. Худеть без жиров не получится.Жиры — это не обязательно сало. Жиры содержатся в растительных маслах, авокадо, рыбе, урбече.