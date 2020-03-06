Врач Мясников посоветовал не голодать и назвал необходимое количество калорий
По мнению врача-кардиолога, врача общей практики, ведущего популярной телепрограммы «О самом главном» Александра Мясникова, голодать людям нельзя – вместо этого он советует правильно питаться, не злоупотребляя калориями.
Как сообщает MedikForum.ru, врач Мясников назвал необходимое взрослому человеку количество калорий в ежедневном питании – 1800. Голодать он категорически не советует. Так же, как и слушать советы об этом из интернета.
«Никого не слушайте, не голодайте, питайтесь правильно, укладываясь в 1800 калорий в сутки. Это – основное. Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в интернете, я верить не советую», – заявил врач.
Своим мнением о необходимости соблюдать диеты, голодать или питаться строго определенным образом доктор Мясников поделился в интервью порталу Вести.Ru. Он заметил, что поколения бабушек и дедушек жили без представлений о правильном питании, которые активно пропагандируются сегодня, но случаи ожирения у них не были массовым явлением, скорее редкостью.
Сейчас ситуация совершенно иная. Людям постоянно объясняют, как нужно питаться, советуют употреблять или исключать какие-то продукты, – однако ожирением страдает почти половина населения. Мясников отметил, что в начале 2000-х годов в США тучными были 40 процентов граждан, в России – 15. Сегодня в стране также насчитывается 40 процентов.
Врач убежден: лучший способ справиться с проблемой избыточного веса – есть здоровую пищу и не превышать необходимого организму количества калорий.
«Принципы правильного питания элементарны: не больше 1800 калорий в сутки, никакого голодания. Полкило овощей, полкило фруктов, упор на рыбу. Если красное мясо, то не чаще трех раз в неделю. Если молоко, то в умеренном количестве. Небольшое количество красного вина. Продукты из цельных зерен – и все», – резюмировал врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о сочетаниях продуктов, которые напрасно считаются вредными для организма.
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