Врач Мясников посоветовал не голодать и назвал необходимое количество калорий

«Никого не слушайте, не голодайте, питайтесь правильно, укладываясь в 1800 калорий в сутки. Это – основное. Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в интернете, я верить не советую», – заявил врач.

«Принципы правильного питания элементарны: не больше 1800 калорий в сутки, никакого голодания. Полкило овощей, полкило фруктов, упор на рыбу. Если красное мясо, то не чаще трех раз в неделю. Если молоко, то в умеренном количестве. Небольшое количество красного вина. Продукты из цельных зерен – и все», – резюмировал врач.