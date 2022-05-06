Гинеколог дала 5 советов для питания без срывов

«Завтрак — обязательно! Перенесите основную часть рациона на первую половину дня. Есть логично тогда, когда энергия нужна. Если вместо завтрака была чашка кофе, а на обед был перекус, вечером сто процентов будет срыв», — отмечает эксперт.

Как часто так бывает: вроде нормализовала питание, откорректировала рацион, убрав из него все вредное, вес пришел в норму. И на тебе — срыв с возвращением лишних кг. Каких принципов важно придерживаться?Старайтесь съедать нормальные порции, примерно 200-300 г еды за один основной прием пищи. Так мозг получит сигнал спокойствия — еды поступило достаточно.Часто за чувством голода маскируется жажда. Захотели поесть — сначала попейте воды, желательно теплой. Если через некоторое время желание поесть не прошло, покушайте.Минимизируйте свои «слабости»: сладкое, соленое, копченое… Если без них совсем никак, сдвигайте их употребление на первую половину дня, объем — как можно меньше. Чаще всего мы срываемся именно из-за этой категории продуктов, поэтому совсем отказываться от них не стоит, но не злоупотребляйте.Ни в коем случае не убирайте из меню жиры. Именно они наряду с белками дают длительное чувство сытости. Голодная диета рано или поздно приведет к срыву.