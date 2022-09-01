Характер можно выявить за 4 минуты
Всего 4 минут светской беседы может быть достаточно для выявления ключевых черт личности человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорика в Великобритании.
Британцев традиционно высмеивают за их ритуальные беседы о погоде, однако обмен разными любезностями может оставить не только неизгладимое впечатление, но и материал для того, чтобы определить личность человека. А это повлияет на будущие социальные взаимодействия. Исследование показало, что всего 4 минут обычный болтовни на какую-то отвлеченную тему достаточно для раскрытия некоторых аспектов нашей личности. И к примеру, по этим минутам можно определить, являемся ли мы экстравертом или интровертом.
Светская беседа может показаться потерей времени, но исследование показывает, что это важный способ узнавания личностей других людей, что, в свою очередь, помогает лучше предсказывать, как они будут вести себя в будущем. Таковы итоги экспериментов с участием 338 человек, которых разделили на две группы перед личными встречами.
Каждому участнику было предложено пройти тест на тип личности и тест IQ. Добровольцев разделяли на пары, которые либо общались друг с другом в течение 4 минут, либо не контактировали. А затем они должны были угадать аспекты личности своих партнёров. Установлено, что 4 минут общения было достаточно для предсказания уровня IQ своего партнера и угадывания его ответов на личностный тест. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Уорика
Здоровье
университет в Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания. Входит в состав группы M5 Universities
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