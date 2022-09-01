Характер можно выявить за 4 минуты

52 Фото: https://unsplash.com/photos/VTE4SN2I9s0
Характер можно выявить за 4 минуты

Всего 4 минут светской беседы может быть достаточно для выявления ключевых черт личности человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорика в Великобритании. 

Британцев традиционно высмеивают за их ритуальные беседы о погоде, однако обмен разными любезностями может оставить не только неизгладимое впечатление, но и материал для того, чтобы определить личность человека. А это повлияет на будущие социальные взаимодействия. Исследование показало, что всего 4 минут обычный болтовни на какую-то отвлеченную тему достаточно для раскрытия некоторых аспектов нашей личности. И к примеру, по этим минутам можно определить, являемся ли мы экстравертом или интровертом.

Как засыпать в любом состоянии за две минуты


Светская беседа может показаться потерей времени, но исследование показывает, что это важный способ узнавания личностей других людей, что, в свою очередь, помогает лучше предсказывать, как они будут вести себя в будущем. Таковы итоги экспериментов с участием 338 человек, которых разделили на две группы перед личными встречами. 

Разработан способ диагностировать опасные болезни по одной капле крови


Каждому участнику было предложено пройти тест на тип личности и тест IQ. Добровольцев разделяли на пары, которые либо общались друг с другом в течение 4 минут, либо не контактировали. А затем они должны были угадать аспекты личности своих партнёров. Установлено, что 4 минут общения было достаточно для предсказания уровня IQ своего партнера и угадывания его ответов на личностный тест. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Уорика

Здоровье

университет в Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания. Входит в состав группы M5 Universities

Читать MedikForum.ru в
Ученые доказали, что жизнь меняет личности людей до неузнаваемости
Выявлены черты идеального характера
Четыре психологических типа людей
Теги : характер человека, светские беседы
Три неизвестных предупреждающих сигнала гипертонии
Толстяки чаще спорят с врачами
Самые заметные симптомы коронавируса - в глазах