62% больных Омикроном испытывают этот симптом по утрам

«Хроническая усталость по-прежнему остается наиболее распространенной проблемой (62 процента)», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Хроническая усталость — это непрекращающееся истощение», которое длится дольше, становится более глубоким и не проходит после отдыха. Простой способ определить это — обратить внимание на то, как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь утром. Если хороший ночной отдых не уменьшит вашу усталость, у вас может быть длительный симптом Covid", - объясняет Захарова.