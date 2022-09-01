62% больных Омикроном испытывают этот симптом по утрам
Вариант Омикрон породил ряд побочных продуктов, которые привели к резкому росту числа случаев в Великобритании в последние месяцы.
Последние данные показывают, что у 34 процентов всех существующих длительных пациентов с Covid развились симптомы после заражения COVID-19 в эпоху варианта Omicron. Данные также выявили наиболее распространенный продолжительный симптом Covid — и он особенно заметен по утрам.
«Хроническая усталость по-прежнему остается наиболее распространенной проблемой (62 процента)», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Что такое хроническая усталость? Почти все время от времени переутомляются или переутомляются. Такие случаи временной усталости обычно имеют идентифицируемую причину и вероятное средство для ее устранения.
"Хроническая усталость — это непрекращающееся истощение», которое длится дольше, становится более глубоким и не проходит после отдыха. Простой способ определить это — обратить внимание на то, как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь утром. Если хороший ночной отдых не уменьшит вашу усталость, у вас может быть длительный симптом Covid", - объясняет Захарова.
Хотя у 45 процентов длительных пациентов с COVID-19 симптомы проявились как минимум год назад, тревожные 13 процентов сообщили, что они впервые заразились COVID-19 менее чем за 12 недель до этого. уже развились длительные симптомы Covid, существенно влияющие на их здоровье и жизнь.
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