Симптомы Ковида: число случаев нового варианта растет во всем мире — симптомы

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Симптомы Ковида: число случаев нового варианта растет во всем мире — симптомы

Всплеск случаев Covid был вызван подвидом варианта Omicron, известным как BA.2 или Stealth Omicron. Случаи заражения растут, особенно в Южной Африке и США. Каковы симптомы этого нового варианта?

BA.4 и BA.5 являются ответвлениями оригинального варианта Omicron и двумя новыми вариантами Omicron, охватившими Южную Африку. В январе Омикрон дал начало линии вируса с еще большим количеством мутаций, включая BA.4 и BA. 5.

Эти варианты также были обнаружены в США и, вероятно, способны уклоняться от вакцин и естественного иммунитета от предыдущих инфекций, предупреждают эксперты.
BA.4 и BA.5 кажутся более заразными, чем BA.2, также известный как «невидимый Omicron», который был более заразным, чем оригинальный Omicron, BA.1.

Новые данные показывают, что у невакцинированных людей BA.4 и BA.5 уклоняются от естественной защиты, вырабатываемой омикронной инфекцией.

Рост числа случаев может сигнализировать о том, что эти штаммы с большей вероятностью способны уклоняться от защиты организма. Ученые все еще изучают, вызывают ли эти новые варианты более тяжелые заболевания.

Симптомы варианта Stealth включают:
  • Кашель
  • Усталость
  • Насморк
Этот вариант также был зарегистрирован в 40 странах. Профессор Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета,сказал:
"Предварительные данные свидетельствуют о том, что вакцины будут обеспечивать такой же уровень защиты, как мы видели для Omicron, так что это хорошая новость".


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Джонатан Болл
Джонатан Болл
Здоровье
Профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета.
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