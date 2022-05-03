Симптомы Ковида: число случаев нового варианта растет во всем мире — симптомы
Всплеск случаев Covid был вызван подвидом варианта Omicron, известным как BA.2 или Stealth Omicron. Случаи заражения растут, особенно в Южной Африке и США. Каковы симптомы этого нового варианта?
BA.4 и BA.5 являются ответвлениями оригинального варианта Omicron и двумя новыми вариантами Omicron, охватившими Южную Африку. В январе Омикрон дал начало линии вируса с еще большим количеством мутаций, включая BA.4 и BA. 5.
Эти варианты также были обнаружены в США и, вероятно, способны уклоняться от вакцин и естественного иммунитета от предыдущих инфекций, предупреждают эксперты.
BA.4 и BA.5 кажутся более заразными, чем BA.2, также известный как «невидимый Omicron», который был более заразным, чем оригинальный Omicron, BA.1.
Новые данные показывают, что у невакцинированных людей BA.4 и BA.5 уклоняются от естественной защиты, вырабатываемой омикронной инфекцией.
Рост числа случаев может сигнализировать о том, что эти штаммы с большей вероятностью способны уклоняться от защиты организма. Ученые все еще изучают, вызывают ли эти новые варианты более тяжелые заболевания.
Симптомы варианта Stealth включают:
- Кашель
- Усталость
- Насморк
"Предварительные данные свидетельствуют о том, что вакцины будут обеспечивать такой же уровень защиты, как мы видели для Omicron, так что это хорошая новость".
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Джонатан Болл
Здоровье
Профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета.
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