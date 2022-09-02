4 способа борьбы с хронической болью без лекарств
Хроническая боль, которая длится три месяца и более, может сильно осложнить жизнь. Но вы удивитесь, узнав, что обезболивающие могут и не понадобиться.
Регулярные физические упражнения
Упражнения могут быть последним, о чем вы думаете, когда испытываете боль. Но легкая физическая активность действительно может помочь восстановиться. Упражнения в форме ходьбы, езды на велосипеде или плавания расслабляют затекшие мышцы и улучшают кровоток, что ускоряет естественный процесс заживления вашего тела.
Методы альтернативной медицины
Эти методы, в том числе йога, ушу и акупунктура, позволяют установить связь между разумом и телом. Появляется все больше свидетельств того, что связь между разумом и телом более значительна, чем предполагалось ранее. Интегративные техники сочетают в себе силу дыхания, движения и осознанности (практику присутствия в данный момент), чтобы облегчить боль, успокоив нездоровую активность ума.
Управление стрессом
В мозге существует сильная связь между стрессом и болью. Поиск здоровых способов справиться с давлением повседневной жизни может помочь вам обрести душевное спокойствие и контролировать симптомы.
Физиотерапия
Растяжка и укрепление мышц с помощью физиотерапевта не только снимает боль, но и может предотвратить ее возвращение. Физиотерапия также способна улучшить общее функционирование мышц, что снижает напряжение и риск травм в долгосрочной перспективе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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