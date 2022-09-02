Как правильно избавиться от токсинов в организме?

«Важно восстановить микробиом, который в дальнейшем сам сможет бороться с токсинами. Восстановить кишечную стенку, тот самый „дырявый кишечник“. Это поможет токсинам выходить из организма естественным образом, и они не будут проникать в кровеносную систему и другие органы», — говорит эксперт.

Подготовка организма к чистке заключается в восстановлении микробиома.Также в процессе чистки нужно использовать натуропатические средства, они будут вашими главными помощниками. Лучше всего применять метабиотики.В качестве природных детоксикантов можно рассмотреть гуминовые и фульвовые кислоты (отлично работают именно в комплексе).Фермент бромелайн поможет дать бой патогенной микрофлоре, которая мешает нормально расщепляться и всасываться белкам.Очищаться от токсинов можно не только изнутри, но и снаружи — через кожные покровы. Для этого используем магниевую соль, можно смешивать ее с морской солью.Солевой комплекс поможет избавиться от отеков, вывести лишнюю жидкость из организма, благотворно влияет на состояние пор. А это значит, что значительно уменьшится нагрузка на печень и почки.Магний не только способствует выведению токсинов, но и помогает сократить объем жировых отложений.