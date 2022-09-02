Можно ли в климаксе забеременеть?

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тест на беременность

Не совсем молодой возраст и предполагаемый климакс — вовсе не повод для женщины думать, что она больше не в состоянии зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Гинеколог Татьяна Илюхина поделилась случаем из своей врачебной практики, который доказывает, что далеко не всегда отсутствие регулярного менструального цикла говорит о наступлении климакса. Поэтому нужно держать ухо в остро и не терять бдительности.

«Однажды на УЗИ пришла пациентка 50 лет, с жалобами на боли, вздутие живота и прибавку веса. Более полугода нет менструации, запоры, тошнота, сильное вздутие живота. Осмотрела пациентку на УЗИ — все в норме. Спускаюсь датчиком ниже и вижу образование в брюшной полости. Оказалось, что пациентка не шестом месяце беременности!», — рассказывает случай из практики доктор.

Данная пациентка была уверена, что у нее климакс. В итоге родился здоровый мальчик.

Это и есть ответ на вопрос, можно ли забеременеть в климаксе. В климаксе нельзя, но нужно четко быть уверенной в том, что климакс наступил.

Можно ли обойтись в климаксе без гормонов?


Для этого от момента последней менструации должно пройти не менее года. До этого, если беременность не планируется, супругам нужно предохраняться.

Врач опроверг миф о климаксе


Для того, чтобы понимать, насколько близка женщина к наступлению климакса или менопаузы, доктор рекомендует сдать анализ крови на гормоны ФСГ и АМГ. Они дадут понять, какой резерв яйцеклеток сохранился у женщины и насколько она в принципе способна к беременности.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
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Гинеколог
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Теги : Татьяна Илюхина, климакс, беременность
Можно ли в климаксе забеременеть?
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