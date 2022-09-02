Болезнь Альцгеймера можно предсказать по генетическому анализу

"Ученые разработали новый метод прогнозирования болезни Альцгеймера еще до того, как она разовьется. В частности они разработали основанный на ДНК метод, который предсказывает чей-то риск болезни Альцгеймера в зависимости от того, какие варианты у него есть. Изучая циркулирующий протеом здоровых людей с очень высоким и низким наследственным риском, исследователи определили новые биомаркеры нейрокогнитивных заболеваний", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Каковы основные симптомы болезни Альцгеймера?