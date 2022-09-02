После нападения медуз моча не поможет

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После нападения медуз моча не поможет

Жителей Великобритании призвали отказаться от привычки использовать мочу, чтобы справиться с последствиями нападения медуз. Эта жидкость не является эффективным средством лечения. 

Количество способных ужалить человека медуз у побережья Великобритании резко выросло на фоне глобального потепления. А среди жителей Туманного Альбиона существует очень распространенное суждение о том, что после атаки медузы на место ожога необходимо помочиться. Однако эксперты из нескольких серьёзных медицинских учреждений призвали жителей Великобритании не повторять ошибку, которую многие увидели в одной из серий популярнейших американского сериала «Друзья». Моча не является эффективным средством для снижения уровня боли. 

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Так, эксперты из лондонского Аквариума настоятельно призывают британцев не пользоваться жидкостями своего тела или аналогичными жидкостями друзей и родственников после атаки медузы. Гораздо более эффективно промыть поражённый участок морской водой, удалить оставшиеся в коже щупальца с помощью специальных инструментов, чтобы не получить ещё один укус в пальцы, а затем замочить область атаки в очень тёплой воде. Вот она-то и поможет уменьшить уровень боли. 

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Повышение сезонных температур вокруг побережья Великобритании создаёт идеальные условия для медуз, и нынешним летом был зафиксировано уже множество их нападений на купающихся британцев. У медуз появляется больше планктона для питания, и это приводит к росту их популяции. Наблюдения показывают, что мужчины используют мочу для обработки тела после атаки медузы чаще женщин, а каждый шестой британец просит своих близких помочиться на него, чтобы облегчить боль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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