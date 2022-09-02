После нападения медуз моча не поможет
Жителей Великобритании призвали отказаться от привычки использовать мочу, чтобы справиться с последствиями нападения медуз. Эта жидкость не является эффективным средством лечения.
Количество способных ужалить человека медуз у побережья Великобритании резко выросло на фоне глобального потепления. А среди жителей Туманного Альбиона существует очень распространенное суждение о том, что после атаки медузы на место ожога необходимо помочиться. Однако эксперты из нескольких серьёзных медицинских учреждений призвали жителей Великобритании не повторять ошибку, которую многие увидели в одной из серий популярнейших американского сериала «Друзья». Моча не является эффективным средством для снижения уровня боли.
Так, эксперты из лондонского Аквариума настоятельно призывают британцев не пользоваться жидкостями своего тела или аналогичными жидкостями друзей и родственников после атаки медузы. Гораздо более эффективно промыть поражённый участок морской водой, удалить оставшиеся в коже щупальца с помощью специальных инструментов, чтобы не получить ещё один укус в пальцы, а затем замочить область атаки в очень тёплой воде. Вот она-то и поможет уменьшить уровень боли.
Повышение сезонных температур вокруг побережья Великобритании создаёт идеальные условия для медуз, и нынешним летом был зафиксировано уже множество их нападений на купающихся британцев. У медуз появляется больше планктона для питания, и это приводит к росту их популяции. Наблюдения показывают, что мужчины используют мочу для обработки тела после атаки медузы чаще женщин, а каждый шестой британец просит своих близких помочиться на него, чтобы облегчить боль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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