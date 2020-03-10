Ученые обнаружили медузу, которая может подарить людям новую кожу

«Структура и состав медузы схожи с двумя первыми слоями человеческой кожи (дерма и эпидермис)», - рассказывает автор исследования Найели Родригес-Фуэнтес.

Исследователи из Мексики обнаружили, что медузы могут помочь в создании нового клеточного каркаса для восстановления кожи человека.Результаты, опубликованные в журнале Materials Science and Engineering, предполагают, что распространенный вид медуз Кассиопея Андромеда, можно использовать для помощи людям. Выяснилось, что у животного есть структуры, схожие с обнаруживаемыми в тканях кожи человека.Команда собрала более 100 медуз для создания нового клеточного каркаса. Они сублимировали колокольную часть медузы в солевом растворе, для отбеливания использовалась перекись водорода, а для обезвоживания спирт.Исследователи удалили почти 70 процентов ДНК медузы из колокольной части, но сохранили ее физико-химические свойства. Затем команда проверила каркасы на основе медуз на фибробластах кожи. Результаты показали, что материал позволял клеткам создавать соединительную ткань и восстанавливать раны.