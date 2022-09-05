О чем говорит металлический привкус во рту?

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женщина готовит пищу

Причины, которые особенно часто вызывают металлический привкус во рту, названы ученым токсикологом Михаилом Кутушовым.

Ощущение металла во рту может возникать из-за непатологических факторов, сообщи эксперт. Например, этому может поспособствовать  употребляемая в большом количестве минеральная вода.

Настороженность вызывают случаи, когда металлический привкус во рту связан с физиологическими нарушениями, заболеваниями. По словам Кутушова, нередко такой привкус говорит о железодефицитной анемии.

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«При железодефицитной анемии во рту возникает вкус металла как один из признаков синдрома. Появляется постоянный раздражающий привкус, беспокоящий без видимой причины, который не уменьшается после еды или питья. Наряду с этим изменяются вкусовые пристрастия, появляется тяга к употреблению несъедобных веществ», - рассказал токсиколог Кутушов.

Другие причины. Эксперт перечислил следующие возможные отклонения.
  • Гормональный дисбаланс.
  • Заболевания почек.
  • Патологии мочевыделительной системы.
Эксперт порекомендовал обращается к медикам и выяснять путем анализов истинную причину металлического привкуса.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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