О чем говорит металлический привкус во рту?
Причины, которые особенно часто вызывают металлический привкус во рту, названы ученым токсикологом Михаилом Кутушовым.
Ощущение металла во рту может возникать из-за непатологических факторов, сообщи эксперт. Например, этому может поспособствовать употребляемая в большом количестве минеральная вода.
Настороженность вызывают случаи, когда металлический привкус во рту связан с физиологическими нарушениями, заболеваниями. По словам Кутушова, нередко такой привкус говорит о железодефицитной анемии.
«При железодефицитной анемии во рту возникает вкус металла как один из признаков синдрома. Появляется постоянный раздражающий привкус, беспокоящий без видимой причины, который не уменьшается после еды или питья. Наряду с этим изменяются вкусовые пристрастия, появляется тяга к употреблению несъедобных веществ», - рассказал токсиколог Кутушов.
Другие причины. Эксперт перечислил следующие возможные отклонения.
- Гормональный дисбаланс.
- Заболевания почек.
- Патологии мочевыделительной системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что белый налет на языке может быть признаком опасных нарушений в организме.
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
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