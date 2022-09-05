О чем говорит металлический привкус во рту?

«При железодефицитной анемии во рту возникает вкус металла как один из признаков синдрома. Появляется постоянный раздражающий привкус, беспокоящий без видимой причины, который не уменьшается после еды или питья. Наряду с этим изменяются вкусовые пристрастия, появляется тяга к употреблению несъедобных веществ», - рассказал токсиколог Кутушов.

Гормональный дисбаланс.

Заболевания почек.

Патологии мочевыделительной системы.