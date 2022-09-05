Почему кефир успокаивает
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, страдающий от тревожных расстройств и депрессии. Он отметил, что когда употребляет определенные продукты вроде бобовых, чечевицы и кефира, то чувствует себя намного спокойнее.
Кишечник пребывает в постоянной связи с мозгом посредством нервной системы и выделения гормонов и химических веществ, известных как нейротрансмиттеры. Это происходит в периоды повышенной нервной возбудимости, например, перед экзаменами или собеседованием при приёме на работу. Людей не только посещают тревожные мысли, у них пропадает аппетит, появляется тошнота и даже диарея. Важной осью этой связи является микробиом кишечника - миллиарды бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов, которые сосуществуют в пищеварительном тракте.
Микробиом помогает регулировать иммунную систему, и есть некоторые доказательства того, что здоровье кишечника влияет на довольно многие неврологические и психологические состояния. Мы знаем, что стресс связан с изменениями в разнообразии микробов в кишечнике (и наборот), хотя пока не очень ясно, почему это происходит. Отмечено, что никакая еда или диета сами по себе вылечить тревожное расстройство и депрессию не может. Но некоторые небольшие по масштабу исследования показывали, что сбалансированное питание, включающее ограничение рафинированных и обработанных продуктов вроде сладостей, улучшает настроение пациентов с депрессией.
А вот потребление большого количества кофеина и содержащих его напитков и продуктов, по некоторым косвенным данным, может усилить тревожную симптоматику. Конечно, причиной этого может быть не сама еда - нужно лучше заботиться о себе и дольше спать. Известно, что такие продукты как кефир, бобовые и чечевица, поддерживают разнообразный микробиом. И если они улучшают ваше настроение, то стоит это только поощрять. Однако помните, что ферментированные продукты с высоким содержанием клетчатки вроде чечевицы труднее переваривать, они могут провоцировать вздутие и другие нарушения пищеварения. Поэтому увлекаться ими тоже не следует. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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