Женщины нарушают правила самоизоляции чаще
Исследование показало, что женщины почти в два раза чаще мужчин пренебрегают правилами самоизоляции. Оно проводилась исследователями из Университета Йорка.
Канадские исследователи установили, что многие женщины нарушали действующие правила самоизоляции гораздо чаще мужчин. Но причина была не в каком-то гендерном стремлении к неподчинению, а в желании выполнять свои прямые семейные обязанности. Женщины образовывали так называемые «пузыри» с близкими друзьями и родственниками, чтобы те помогали им ухаживать за детьми.
В периоды жёсткой самоизоляции на территории Великобритании людям запрещалось ходить в гости друг к другу, а на улицу можно было выбираться только в целях оздоровительных прогулок, походов в ближайший магазин или выгула домашних животных. При этом власти совершенно игнорировали ситуации, которые складывались в некоторых семьях. А женщины ощущали обязанность по уходу за детьми, поскольку они и без того уделяют этому вопросу значительно больше времени и сил, чем мужчины. Предыдущие исследования показывали, что в деле соблюдения каких-либо законов мужчины гораздо чаще становятся нарушителями. И вот теперь доказано обратное в отношении правил самоизоляции.
Женщины рассказывали исследователям о том, как часто они нарушали эти правила, привлекая бабушек и дедушек к помощи в уходе за детьми, или встречаясь со своими подругами, также являющимися матерями, чтобы уже помочь им. Таким образом формировались так называемые «пузыри» ещё до того, как власти в Великобритании официально их разрешили. «Пузырями» называют сообщества не проживающих в одном помещении людей, внутри которых дозволены личные контакты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Йорка
Здоровье
канадское государственное высшее учебное заведение. Расположен в городе Торонто провинции Онтарио
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