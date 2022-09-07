Пять рекомендаций для пациентов после операции на щитовидной железе

«Первое — задавайте много вопросов. Спрашивайте у своего врача, если что-то непонятно. Не стесняйтесь! Всегда рекомендую перед беседой с доктором выписать все вопросы в список, чтобы ничего не забыть», — говорит эксперт.

Операция на щитовидной железе, впрочем, как и на любом другом органе, — серьезное хирургическое вмешательство, которое не проходит бесследно. Для того, чтобы продолжать жить полноценной жизнью, нужно следовать рекомендациям.Второе — не пренебрегайте теми рекомендациям, которые доктор напишет в эпикризе. Придерживайтесь их. Если что-то не понятно, обязательно уточняйте.Третье — если у вас есть сомнения по выписанным назначениям, поинтересуйтесь мнением второго специалиста. Если оно отличается от выводов вашего доктора, не стесняйтесь это обсудить.Четвертое — как можно скорее постарайтесь вернуться к обычному режиму жизни и физнагрузкам. Не засиживайтесь на больничном по полгода, если для этого нет объективных оснований.Если операция прошла успешно, как правило, через неделю-максимум две можно выходить на работу, посещать спортзал и так далее.Как правило, операции на щитовидке улучшают качество жизни пациента. Поэтому смело стройте планы на будущее, живите полноценной жизнью, не ограничивайте себя в путешествиях, активностях и так далее.Планируйте и идите к намеченным целям. Операция на щитовидке не является препятствием для активного долголетия.