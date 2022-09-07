Пять рекомендаций для пациентов после операции на щитовидной железе

65 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%85%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-1807541/
операция

Хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал, о чем важно знать и помнить пациентам, которые перенесли операцию на щитовидке.

Операция на щитовидной железе, впрочем, как и на любом другом органе, — серьезное хирургическое вмешательство, которое не проходит бесследно. Для того, чтобы продолжать жить полноценной жизнью, нужно следовать рекомендациям.

«Первое — задавайте много вопросов. Спрашивайте у своего врача, если что-то непонятно. Не стесняйтесь! Всегда рекомендую перед беседой с доктором выписать все вопросы в список, чтобы ничего не забыть», — говорит эксперт.

Второе — не пренебрегайте теми рекомендациям, которые доктор напишет в эпикризе. Придерживайтесь их. Если что-то не понятно, обязательно уточняйте.

Третье — если у вас есть сомнения по выписанным назначениям, поинтересуйтесь мнением второго специалиста. Если оно отличается от выводов вашего доктора, не стесняйтесь это обсудить.

Четвертое — как можно скорее постарайтесь вернуться к обычному режиму жизни и физнагрузкам. Не засиживайтесь на больничном по полгода, если для этого нет объективных оснований.

Если операция прошла успешно, как правило, через неделю-максимум две можно выходить на работу, посещать спортзал и так далее.

Часто при диагнозе рака щитовидной железы речь идет о безопасных доброкачественных опухолях


Как правило, операции на щитовидке улучшают качество жизни пациента. Поэтому смело стройте планы на будущее, живите полноценной жизнью, не ограничивайте себя в путешествиях, активностях и так далее.

Опыт хирурга важен при лечении щитовидной железы


Планируйте и идите к намеченным целям. Операция на щитовидке не является препятствием для активного долголетия.
Виктор Макарьин
Виктор Макарьин
Здоровье
Хирург-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Консультация хирурга: как подготовиться и какие вопросы задать?
Что делать, если щитовидная железа давит на горло?
Узлы в щитовидной железе: что делать?
Теги : Виктор Макарьин, операция на щитовидке, щитовидная железа