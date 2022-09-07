Метод тарелки: что делать, если не наелся?

0 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%8e-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-1238631/
тарелка с едой

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова ответила на самые популярные вопросы относительно использования «метода тарелки» в контроле порций.

«Напомню, что „метод тарелки“ — это контроль порции, при котором тарелка для женщин 22 см диаметром, для мужчин 24 см делится условно на три части. Половину заполняем овощами/фруктами/зеленью/ягодами, ¼ — белком и ¼ — сложными углеводами», — говорит эксперт.

Наиболее частый вопрос: что делать, если я не наедаюсь такой тарелкой? Увеличивать ее размер не нужно. Стоит пересмотреть наполнение.

Например, вместо отварной грудки можно съесть грудку, запеченную в духовке с сыром и овощами.

Обычный салат можно заменить на аналог с заправкой и семечками.

Еще один частый вопрос: какое количество таких «тарелок» можно съедать в течение дня. От одной до трех. Три — это максимум.

То есть по «методу тарелки» можно рассчитать только обед или все приемы пищи (завтрак, обед и ужин). Чем больше приемов пищи будет рассчитано по этому методу, тем быстрее вы увидите результат.

Часто пациенты спрашивают, как адаптировать к этому методу суп? Понятно, что разложить суп по методу тарелки не получится. Но мысленно мы примерно понимаем, сколько в тарелке супа овощей, есть ли там белок, углеводы и так далее.

Метод тарелки: диетолог рассказала, как контролировать размер порции


К примеру, борщ. По методу тарелки мы понимаем, что съели овощи (лук, морковь, свекла, капуста), белок (если борщ с мясом или фасолью), углеводы (картофель).

Метод тарелки: как им пользоваться?


Все молочные продукты считаются вне этого метода. Суточная норма молочных продуктов для взрослого — одна-две порции.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Метод тарелки: правила безопасного применения
Размер тарелки имеет значение
Диетолог назвала пять способов легко снизить вес
Теги : Альбина Комиссарова, метод тарелки, система питания
Как спастись от осенней хандры?
Метод тарелки: что делать, если не наелся?
Нутрициолог рассказала, как обуздать аппетит