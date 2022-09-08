Можно ли избавиться от бородавок навсегда?

«Некоторые разновидности вируса папилломы человека могут быть опасны и вызывать рак, но именно бородавки вызываются при заражении безопасными штаммами. Это доброкачественные образования, в рак они не перерождаются», — говорит эксперт.

Бородавки появляются на нашем теле под влиянием вируса папилломы человека, который включает в себя огромное число разновидностей (около 200).Чаще всего заражение происходит через микротравмы или тесный контакт. Это могут быть трещины, царапины, ношение общей обуви с заражённым.Инкубационный период может продолжаться от полутора месяцев до полугода.Как правило, бородавки в большинстве случаев исчезают сами, без лечения, через 2-3 года. Именно поэтому, когда бородавки появляются на теле ребенка, и при этом они не вызывают никакого серьезного дискомфорта, их не рекомендуют удалять. Нужно просто подождать.Однако пока вирус живет в теле человека, говорить о полном избавлении от заболевания нельзя. Новые бородавки могут появиться в любой момент. Поэтому на 100% избавиться от бородавок нельзя.Если новообразования вызывают дискомфорт, чаще всего для избавления от бородавок используют препараты салициловой кислоты в виде пластырей и растворов.Популярным методом считается и криодеструкция, однако он достаточно болезненный.В народе для выведения бородавок и папиллом популярностью пользуется чистотел.Хирургические методы тоже распространены, однако они не считаются способом терапии первой линии. В первую очередь, из-за болезненности и специфики послеоперационного периода.