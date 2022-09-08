Поцелуи могут довести до гонореи
Касания партнёров губами могут иметь самые неожиданные последствия, о которых даже не хочется думать. Ученые из Мельбурна выяснили, что гонорея передается через поцелуи.
Опрос более 2 000 мужчин в Мельбурне показал, что гонорея горла может передаваться без какого-либо контакта с гениталиями полового партнёра. Это полностью переворачивает ту картину распространения болезни, которую наука имела в последние 100 лет. Традиционно было принято считать, что распространение гонореи происходит через коитальный и оральный секс, но теперь установлено, что и в горле обитает достаточно большое количество этого патогена.
Исследователи проверили другую линию возможных путей передачи и установили, что поцелуи являются значительным фактором риска гонореи в горле. У людей, которые переносят эту болезнь именно в горле, часто не бывает никаких симптомов, поэтому они распространяют инфекцию, не осознавая этого.
Если гонорея добирается до половых органов, то появляются такие симптомы, как зуд, кровотечения, выделения или отёки. В группе наивысшего риска геи и бисексуалы, а также люди, которые часто меняют половых партнёров. Но и среди гетеросексуальных мужчин и женщин растёт число заболеваний, передающихся половым путём. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мельбурна
Здоровье
государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в Парквилле, одном из центральных районов города Мельбурна.
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