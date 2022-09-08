Поцелуи могут довести до гонореи

24 Фото: https://unsplash.com/photos/vwyrwaVQ_pA
Поцелуи могут довести до гонореи

Касания партнёров губами могут иметь самые неожиданные последствия, о которых даже не хочется думать. Ученые из Мельбурна выяснили, что гонорея передается через поцелуи. 

Опрос более 2 000 мужчин в Мельбурне показал, что гонорея горла может передаваться без какого-либо контакта с гениталиями полового партнёра. Это полностью переворачивает ту картину распространения болезни, которую наука имела в последние 100 лет. Традиционно было принято считать, что распространение гонореи происходит через коитальный и оральный секс, но теперь установлено, что и в горле обитает достаточно большое количество этого патогена. 

Ученые выяснили, для чего нужны поцелуи


Исследователи проверили другую линию возможных путей передачи и установили, что поцелуи являются значительным фактором риска гонореи в горле. У людей, которые переносят эту болезнь именно в горле, часто не бывает никаких симптомов, поэтому они распространяют инфекцию, не осознавая этого. 

Гонореей теперь чаще заражаются через поцелуи


Если гонорея добирается до половых органов, то появляются такие симптомы, как зуд, кровотечения, выделения или отёки. В группе наивысшего риска геи и бисексуалы, а также люди, которые часто меняют половых партнёров. Но и среди гетеросексуальных мужчин и женщин растёт число заболеваний, передающихся половым путём. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Мельбурна

Здоровье

государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в Парквилле, одном из центральных районов города Мельбурна.

Читать MedikForum.ru в
Названы самые очевидные симптомы гонореи
Человечеству угрожает неизлечимая гонорея
Гонорея становится неизлечимой из-за орального секса
Теги : опасность поцелуев, заражение гонореей