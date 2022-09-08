Жирная рыба помогает снизить уровень «плохого» холестерина — какая лучше?

"Лосось часто считается одной из самых питательных рыб, особенно для людей, которые пытаются снизить уровень холестерина. В 100 г приготовленного на пару стейка из лосося содержится примерно 10,8 мг ниацина. Мужчинам требуется примерно 16,5 мг в день, а женщинам — 13,2 мг", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Я рекомендую не менее двух порций рыбы в неделю как часть здоровой сбалансированной диеты. Ваше потребление рыбы должно включать одну жирную рыбу, такую как лосось, тунец, скумбрия и сельдь. Хотя они содержат меньше ниацина, чем лосось, тунец все же содержит значительное количество питательных веществ", - поясняет диетолог.