Мед может вылечить тяжелое заболевание легких
Ученые открыли сладкий способ убить бактерии, который потенциально может спасти сотни тысяч пациентов с инвалидизирующими заболеваниями легких — мед манука.
Mycobacterium abscessus с высокой лекарственной устойчивостью, также известная как NTM, относится к тому же семейству, что и туберкулез. Но как только он проникает в легкие пациента, его почти невозможно полностью уничтожить.
"Ученые утверждают, что комбинация обычного антибиотика амикацина и меда манука, известного своими целебными свойствами, действительно может убивать смертельные бактерии и значительно уменьшать побочные эффекты лекарств. Они смешали их в спрее, чтобы бороться с устойчивыми бактериями", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Исследователи использовали образцы бактерий от 16 инфицированных пациентов с муковисцидозом и протестировали смесь амикацина и меда манука, чтобы определить, какая дозировка необходима для уничтожения бактерий.
"Количество амикацина, обычно используемого у пациентов, обычно составляет 16 микрограммов на миллилитр. Но результаты показывают, что после добавления меда манука количество амикацина, необходимое для борьбы с микробами, составляет всего два микрограмма".
Объединив натуральный ингредиент, такой как мед манука, с амикацином, ученые нашли способ потенциально убить эти бактерии с помощью в восемь раз меньшего количества лекарств, чем раньше.
Это может значительно улучшить качество жизни многих пациентов, особенно пациентов с кистозным фиброзом.
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