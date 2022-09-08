Мед может вылечить тяжелое заболевание легких

"Ученые утверждают, что комбинация обычного антибиотика амикацина и меда манука, известного своими целебными свойствами, действительно может убивать смертельные бактерии и значительно уменьшать побочные эффекты лекарств. Они смешали их в спрее, чтобы бороться с устойчивыми бактериями", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Количество амикацина, обычно используемого у пациентов, обычно составляет 16 микрограммов на миллилитр. Но результаты показывают, что после добавления меда манука количество амикацина, необходимое для борьбы с микробами, составляет всего два микрограмма".