Хеликобактер пилори: так ли опасна эта бактерия на самом деле?

«Опасной она становится, когда для нее появляются благоприятные условия. Например, снижение кислотности желудка. В этом случае бактерия проникает в слизистую и вызывает воспаление. Это приводит к гастриту, язвам», — говорит нутрициолог Екатерина Новикова.

Эта крошечная бактерия живет во многих из нас. Благодаря специальным жгутикам, она может перемещаться по стенкам желудка и спокойно там жить, закрепившись, как скалолаз.Подхватить хеликобактер проще простого — с водой, едой и даже через поцелуи от носителя бактерии. Многие даже не подозревают, что являются носителями хеликобактер — бактерия не показывает никаких симптомов.Именно поэтому для нас так важна кислотность желудочного сока. На кислотность влияет не только питание. Очень часто кислотность понижается на фоне хронического стресса, постоянной суеты и спешки.Признаками того, что Хеликобактер пилори активизировалась, являются гастриты, тяжесть в желудке после приема пищи, плохой аппетит, запах изо рта при здоровых зубах, изжога, кислая отрыжка, постоянные запоры. Иногда могут возникать аллергические реакции.Наличие бактерии подтверждается с помощью специального теста (гастропанель).Для профилактики болезни необходимости по возможности исключить из своей жизни факторы постоянного стресса, следить за тем, что вы едите.