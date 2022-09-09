Хеликобактер пилори: так ли опасна эта бактерия на самом деле?

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бактерии

Носителями бактерии Хеликобактер пилори являются около 70% населения земного шара. Стоит ли ее бояться или страхи серьезно преувеличены?

Эта крошечная бактерия живет во многих из нас. Благодаря специальным жгутикам, она может перемещаться по стенкам желудка и спокойно там жить, закрепившись, как скалолаз.

Подхватить хеликобактер проще простого — с водой, едой и даже через поцелуи от носителя бактерии. Многие даже не подозревают, что являются носителями хеликобактер — бактерия не показывает никаких симптомов.

«Опасной она становится, когда для нее появляются благоприятные условия. Например, снижение кислотности желудка. В этом случае бактерия проникает в слизистую и вызывает воспаление. Это приводит к гастриту, язвам», — говорит нутрициолог Екатерина Новикова.

Именно поэтому для нас так важна кислотность желудочного сока. На кислотность влияет не только питание. Очень часто кислотность понижается на фоне хронического стресса, постоянной суеты и спешки.

Признаками того, что Хеликобактер пилори активизировалась, являются гастриты, тяжесть в желудке после приема пищи, плохой аппетит, запах изо рта при здоровых зубах, изжога, кислая отрыжка, постоянные запоры. Иногда могут возникать аллергические реакции.

Гастроэнтеролог рассказала об опасности, которую несет хеликобактер


Наличие бактерии подтверждается с помощью специального теста (гастропанель).

Тест на хеликобактер


Для профилактики болезни необходимости по возможности исключить из своей жизни факторы постоянного стресса, следить за тем, что вы едите.
Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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