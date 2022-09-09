Климакс, вес и сахарный диабет: повышенные риски

«Одним из частых заболеваний, появляющихся в период менопаузы, является сахарный диабет второго типа. Этому способствует изменение гормонального фона, снижение скорости обмена веществ», — говорит эксперт.

Период климакса — вообще один из самых непростых в жизни женщины. Именно в это время могут дать о себе знать те болезни, о возможности появления которых раньше женщина даже не предполагала.Значительно понижается уровень эстрогенов, замедляется работа щитовидной железы. Неизбежны гормональные нарушения, которые становятся причиной инсулинорезистентности, увеличения массы тела, как следствие развивается диабет.Провоцирующим фактором является и растущий с возрастом уровень стресса, а также гормонов стресса, которые делают свое дело.Именно поэтому климаксу сопутствуют такие неприятные симптомы, как приливы, бессонница. Их организм также воспринимает, как стресс, еще больше повышая уровень адреналина, норадреналина, кортизола.Все эти гормоны относятся к стрессовым, а значит, еще больше снижают чувствительность к инсулину, тем самым повышая сахар в крови.В результате этого появляется избыточный вес, при чем концентрируется он чаще всего в районе талии. Усугубляет ситуацию низкая физическая активность. Абдоминальное ожирение еще больше способствует развитию сахарного диабета.