Детская зубная паста: каких ингредиентов нужно избегать?

«К списку критичных ингредиентов (крайне нежелательных) относятся PEG-12 и PEG-32 — разновидность нефтепродуктов, которые известны раздражающим действием на кожу, глаза, легкие», — говорит эксперт.

Регулярное потребление может привести к системной токсичности органа.Aroma — парфюм синтетического происхождения, его также лучше избегать. Натуральный аналог — природные эфирные масла или их компоненты.Sodium Monofluorophosphate — вызывает раздражение и аллергию на коже.Sodium Lauryl Sulfate — пенообразователь, который также получают из продуктов нефтепереработки. Раздражитель для кожи и слизистых оболочек.Methylparaben — токсичен, вызывает аллергическую реакцию. С особенной осторожностью относимся к этому компоненту в период беременности. Способен вызывать эндокринные нарушения в организме матери и ребенка.Причиной аллергии также могут стать Cocamidopropyl betaine, Potassium Thiocyanate, Glucose Pentaacetate. Старайтесь избегать этих компонентов в составе детских зубных паст.