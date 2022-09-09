Детская зубная паста: каких ингредиентов нужно избегать?
Ребенок может проглатывать остатки зубной пасты, поэтому к анализу ее компонентов нужно подходить особенно внимательно. Каких ингредиентов нужно избегать, рассказала стоматолог Юлия Беговаткина.
«К списку критичных ингредиентов (крайне нежелательных) относятся PEG-12 и PEG-32 — разновидность нефтепродуктов, которые известны раздражающим действием на кожу, глаза, легкие», — говорит эксперт.
Регулярное потребление может привести к системной токсичности органа.
Aroma — парфюм синтетического происхождения, его также лучше избегать. Натуральный аналог — природные эфирные масла или их компоненты.
Sodium Monofluorophosphate — вызывает раздражение и аллергию на коже.
Sodium Lauryl Sulfate — пенообразователь, который также получают из продуктов нефтепереработки. Раздражитель для кожи и слизистых оболочек.
Methylparaben — токсичен, вызывает аллергическую реакцию. С особенной осторожностью относимся к этому компоненту в период беременности. Способен вызывать эндокринные нарушения в организме матери и ребенка.
Причиной аллергии также могут стать Cocamidopropyl betaine, Potassium Thiocyanate, Glucose Pentaacetate. Старайтесь избегать этих компонентов в составе детских зубных паст.
Юлия Беговаткина
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