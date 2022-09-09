Защитник от простуды: как понять, что организму не хватает цинка

«Цинк участвует в обмене веществ, пищеварении и нервных функциях. Поскольку организм не может сам производить и хранить микроэлемент, он должен поступать в необходимом количестве вместе с пищей».

Сухая кожа.

Выпадение волос.

Признаки анемии.

Бесплодие у мужчин.

Повышенная восприимчивость к инфекциям.

Долгое заживление ран.

Потеря аппетита.

Потеря веса.

Нарушения стула, диарея.

Изменения вкуса и запаха.

Снижение умственных способностей.