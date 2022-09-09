Защитник от простуды: как понять, что организму не хватает цинка
Помимо белков, углеводов и жиров, наш организм нуждается в микроэлементах, одним из которых является цинк, – крайне важный для хорошей работы иммунной системы и профилактики ОРВИ.
Существуют данные исследований, которые говорят, что адекватное потребление цинка может усиливать защиту организма от простуды, гриппоподобных инфекций. Этот микроэлемент участвует практически во всех процессах белкового обмена в организме, отметила в комментарии «МедикФорум» врач-терапевт Тамара Ильинская.
«Цинк участвует в обмене веществ, пищеварении и нервных функциях. Поскольку организм не может сам производить и хранить микроэлемент, он должен поступать в необходимом количестве вместе с пищей».
Медик добавила, что цинк необходим для осуществления иммунных функций и процессов преобразования белков, заживления ран, деления клеток, роста у детей и подростков. Кроме того, учеными допускается, что благодаря своему влиянию на иммунную систему цинк в холодное время года помогает организму эффективнее защищаться от простуды.
Исследователями из Университета Западного Сиднея в Австралии был осуществлен проект, который продемонстрировал действенность цинка как защитника от простуды. Специалистами были оценены 28 американских и китайских исследований с участием 5446 человек. Ученые изучали влияние перорального и назального приема цинка на вирусные респираторные инфекции (простуду, грипп). Исследователи обнаружили, что при приеме минерала риск развития легких симптомов снижался на 28 процентов, а риск развития умеренных симптомов – на 87 процентов. Во время респираторной инфекции у принимавших цинк людей сокращалась продолжительность худших симптомов.
Кроме того, цинк полезен для мозга, поддерживает качественную память и способность концентрироваться.
Как понять, что организму не хватает цинка? Врач рекомендует обращать внимание на следующие признаки.
- Сухая кожа.
- Выпадение волос.
- Признаки анемии.
- Бесплодие у мужчин.
- Повышенная восприимчивость к инфекциям.
- Долгое заживление ран.
- Потеря аппетита.
- Потеря веса.
- Нарушения стула, диарея.
- Изменения вкуса и запаха.
- Снижение умственных способностей.
Ильинская напомнила что цинк, содержащийся в продуктах животного происхождения, таких как мясо или молочные продукты, усваивается организмом лучше всего.
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