Почему гамбургеры лучше заменить на рыбу

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Почему гамбургеры лучше заменить на рыбу

Следует отказаться от гамбургеров в пользу рыбы с жареным картофелем. Замена мяса морепродуктами даёт большую питательную ценность при значительно меньшем уровне выброса парниковых газов, как установили исследователи из Университета Далхаузи. 

Споры о том, утолять ли голод гамбургерами, курицей или рыбой с жареным картофелем, возникают во многих семьях. Новое исследование ученых из Канады и Швеции поможет принять ответственное решение. Его авторы определили, что морепродукты более питательны и безвредны для климата, чем мясо. Они рассчитали плотность питания и влияние на климат разных источников рыбы. 

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Было обнаружено, что половина изучаемых ими видов морепродуктов обладает более высокой плотностью питательных веществ и выделяет меньше парниковых газов, чем коровы, свиньи и даже курица. К примеру, наименьшим воздействие на климат по сравнению с собственным питанием обладают лосось, сельдь и скумбрия. 

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Полученные данные показывают, что продвижение морепродуктов в рационе в качестве заменителя другого животного белка из мяса может улучшить не только продовольственную безопасность, но и помочь в решении экологических проблем. А значит стоит вспомнить о забытом рыбном дне, который приходился в СССР на четверг. Тогда во всех заведениях общественного питания почти в принудительном порядке подавали рыбные блюда. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Далхаузи

Здоровье

университет, расположенный в Галифаксе (Новая Шотландия), Канада. Университет Далхаузи является самым крупным университетом среди вузов приморских провинций

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Теги : мясо и рыба, экологическая пища
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