Врач рассказал, в каких случаях может быть опасен смех

«Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться в нечто большее, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском», - объяснил врач.

Гипертония.

Бронхиальная астма.

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

Сердечная недостаточность.

Патологии сосудов.

«смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов».