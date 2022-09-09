Врач рассказал, в каких случаях может быть опасен смех
По словам врача-невролога Павла Кокотова, при некоторых заболеваниях смех, сильный или продолжительный, может навредить человеку, спровоцировать в то числе смертельно опасный риск.
В интервью невролога Кокотова радио Sputnik прозвучало мнение, что опасность смеха для человека определяется его соотношением с общим состоянием здоровья.
«Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться в нечто большее, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском», - объяснил врач.
Кокотов перечислил нарушения, в случае которых сильный смех или хохот могут поспособствовать развитию негативных, даже угрожающих жизни процессов.
- Гипертония.
- Бронхиальная астма.
- ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
- Сердечная недостаточность.
- Патологии сосудов.
«смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов».
Именно с учетом этой особенности, сказал Кокотов, врачи не рекомендуют смеяться при вышеназванных состояниях в моменты их кризов, ухудшений. В остальное время смеяться можно.
Специалист добавил, что приступы смеха небезопасны во время еды. Их последствиями может стать попадание в дыхательные пути инородного тела, асфиксия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто сильнее рискует подвергнуться инсульту.
Павел Кокотов
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врач-невролог
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