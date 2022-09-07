Кардиолог Серебрянский: кто сильнее рискует подвергнуться инсульту?

«Инсульт может возникнуть у людей с гипертонией, сахарным диабетом, аритмией».

«Профилактика инсульта состоит в лечении сахарного диабета, повышенного холестерина, аритмии сердца. При аритмии могут образовываться внутрисердечные тромбы, которые способны обрываться и улетать в головной мозг, забивать его сосуды», - сказал кардиолог «Москве 24».