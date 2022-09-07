Кардиолог Серебрянский: кто сильнее рискует подвергнуться инсульту?
По словам кардиолога Юрия Серебрянского, некоторые люди составляют группу повышенного риска, когда речь заходит о вероятности пострадать от инсульта.
Кардиолог Серебрянский заметил в интервью, что сильнее других рискуют подвергнуться инсульту люди с ожирением. Когда наблюдается избыток массой тела, это часто означает, что у человека повышен уровень холестерина. Холестериновые закупорки – одна из наиболее частых причин сосудистых катастроф, в этом плане значительно рискуют обладатели наследственной семейной гиперхолестеринемии.
Также Серебрянский назвал других людей, которые могут подвергнуться инсульту.
«Инсульт может возникнуть у людей с гипертонией, сахарным диабетом, аритмией».
Кардиолог добавил, что стойкое курение, злоупотребление алкоголем тоже являются факторами, значительно увеличивающими риск пережить инсульт головного мозга. Находятся в группе риска и те, кто пребывает в стрессовой ситуации. Серебрянский уточнил, что неустойчивая психика, нервно-психические состояния тесно связаны с развитием мозгового инсульта.
Во избежание патологии врач рекомендует контролировать уровни сахара и холестерина в крови, а также проверяться на наличие сердечных аритмий.
«Профилактика инсульта состоит в лечении сахарного диабета, повышенного холестерина, аритмии сердца. При аритмии могут образовываться внутрисердечные тромбы, которые способны обрываться и улетать в головной мозг, забивать его сосуды», - сказал кардиолог «Москве 24».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое пробуждение ночью сигналит о склонности к опасным болезням.
Юрий Серебрянский
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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