Чем грозит нарушение всасывания в кишечнике?
Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала, какими проблемами со здоровьем чревато нарушение всасывания в кишечнике.
Переваривать пищу — одна из главных и основных задач, которые выполняет наш желудочно-кишечный тракт. ⠀
«В процессе переваривания питательные вещества усваиваются организмом с помощью всасывания их в тонком кишечнике. Нарушение всасывания питательных веществ грозит человеку огромными проблемами со здоровьем», — говорит эксперт.
Первое, с чем придется столкнуться, — нехватка витаминов и микроэлементов, которые организм недополучит в результате сбоя. Далее по цепочке дадут о себе знать сбои обмена веществ (белков, жиров, углеводов, витамин, минералов).
Еще позже, уже как следствие, неизбежно появятся проблемы с весом, как правило, в таких случаях речь идет о его нехватке, вплоть до истощения.
Острая нехватка витаминов спровоцирует анемию, кожные патологии, потерю волос, постепенную атрофию мышечных тканей.
И это далеко не полный перечень всех негативных последствий. Достаточно часто пациенты сталкиваются с гипотонией (пониженное давления), сбоями сердцебиения, онемением в конечностях, болезненными ощущениями в мышцах.
Есть риск развития остеопороза. А все начиналось, напомним, с кишечника. Именно поэтому так важно следить за его здоровьем и вовремя заниматься профилактикой заболеваний ЖКТ.
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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