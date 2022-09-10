Чем грозит нарушение всасывания в кишечнике?

«В процессе переваривания питательные вещества усваиваются организмом с помощью всасывания их в тонком кишечнике. Нарушение всасывания питательных веществ грозит человеку огромными проблемами со здоровьем», — говорит эксперт.

Переваривать пищу — одна из главных и основных задач, которые выполняет наш желудочно-кишечный тракт. ⠀Первое, с чем придется столкнуться, — нехватка витаминов и микроэлементов, которые организм недополучит в результате сбоя. Далее по цепочке дадут о себе знать сбои обмена веществ (белков, жиров, углеводов, витамин, минералов).Еще позже, уже как следствие, неизбежно появятся проблемы с весом, как правило, в таких случаях речь идет о его нехватке, вплоть до истощения.Острая нехватка витаминов спровоцирует анемию, кожные патологии, потерю волос, постепенную атрофию мышечных тканей.И это далеко не полный перечень всех негативных последствий. Достаточно часто пациенты сталкиваются с гипотонией (пониженное давления), сбоями сердцебиения, онемением в конечностях, болезненными ощущениями в мышцах.Есть риск развития остеопороза. А все начиналось, напомним, с кишечника. Именно поэтому так важно следить за его здоровьем и вовремя заниматься профилактикой заболеваний ЖКТ.