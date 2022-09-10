Скорая помощь при головной боли: советы невролога

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головная боль

Доктор Ксения Овсянникова рассказала, с помощью каких методов можно быстро и эффективно избавиться от головной боли.

Головная боль, мигрень способна превратить жизнь в ад. Особенно, если это повторяющиеся приступы. Сегодня специалисты высказывают мнение, согласно которому мигрень нередко появляется в комплексе с другими патологиями: дисфункция жёлчного, депрессия и тревога, аллергия и так далее.

«Исходя из моей практики, мигрень — это частный симптом интоксикации из-за нарушения биохимических процессов в организме с формированием застоя желчи, с токсинами и состояние внутричерепного вено-лимфо-ликворного застоя с вторичными сосудистыми рефлекторными реакциями», — говорит эксперт.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что скорая помощь при головной боли подразумевает не только прием обезболивающих препаратов.

«Включить» желчеотток и запустить лимфу поможет умеренно горячая вода, пить ее нужно небольшими глотками, постепенно. В общей сложности нужно выпить пару стаканов. Теплая вода поможет снять спазм с желчных протоков и сфинктера Одди. ⠀
Известный многим метод оказания помощи при головной боли — попарить ноги в тазике. Горячая вода снимет спазм с сосудов не только ног, но и шеи, головы. Автоматически улучшится венозный отток крови от головы.

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Разблокировать местные спазмы поможет самая обычная грелка, расположенная в области пупка или желчного.

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А вот на голову лучше положить не грелку, а ледяной компресс. Такой прием поможет активизировать отток венозный крови из черепной полости. На заднюю поверхность шеи можно положить горячий компресс или пластыри с разогревающим эффектом.
Ксения Овсянникова
Ксения Овсянникова
Здоровье
Невролог, кандидат медицинских наук
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