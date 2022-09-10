Адаптация к школе: с чего начинать?

«В течение месяца вам нужно выстроить режим. Обязательно выровнять режим сна и бодрствования», — говорит эксперт.

Желательно начинать подготовку к школе еще летом, тогда адаптация пройдет быстрее и проще. Особенно, если речь идет о первоклассниках, которые еще понятия не имеют о том, что такое школа и как там все устроено.Если начать заранее не получилось, то действуем максимально четко в сентябре. Родителям крайне важно выработать дисциплину не только в ребенке, но и в себе.Покупки к школе (форма, рюкзак, канцелярские принадлежности) — все это тоже моменты адаптации. Ребенок готовится психологически, свыкается с мыслью, что скоро всем этим ему предстоит пользоваться.Желательно, чтобы все, купленное к школе, ребенку нравилось: от карандаша до сменной обуви. Тогда ему будет хотеться это носить, одевать… Процесс адаптации будет проходить проще.Если же заставлять ребенка ходить в школу в форме, которая ему не нравится, вряд ли это прибавит ему и вам положительных эмоций.Важно создать для ребенка правильную мотивацию. Мотивация «быть отличником и хорошо учиться — это престижно» работает не всегда.А вот новый стильный пенал, которым ребенку захочется похвастаться перед одноклассниками, — на первый взгляд примитивно, но на самом деле очень эффективная мотивация.Чтобы понимать ребенка, старайтесь думать, как ребенок, а не с позиции взрослого.