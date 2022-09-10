Всем ли нужно пить препараты железа и чем опасен переизбыток?

«Железо входит в состав гемоглобина, который содержится в эритроцитах. И именно он связывает молекулы кислорода и с кровью переносит их ко всем органам и тканям в теле человека, а затем доставляет образовавшийся углекислый газ в легкие», — говорит эксперт.

Железо — один из важнейший микроэлементов для нашего организма. Несмотря на то, что в теле человека насчитывается всего 3-4,5 грамма железа, оно принимает участие в огромном количестве процессов.Железо принимает участие в обмене жиров, окислительно-восстановительных процессах и даже ДНК формируется при участии железа.Огромное значение железо имеет для нашей иммунной системы, помогая противостоять вирусам.Гемовое железо мы получаем из продуктов животного происхождения, негемовое — из растительных источников.⠀⠀⠀Суточная норма потребления железа — 8-10 мг (для мужчин), 15-20 мг (для женщин). Женщины нуждаются в большем количестве железа из-за его регулярной потери во время менструации.Для восполнения дефицитов, если они уже имеются, нужны более высокие дозы железа.⠀Однако здесь важно помнить о том, что избыток железа так же негативно влияет на наш организм, как и нехватка этого элемента.Поэтому прежде, чем начать прием железосодержащих препаратов, важно сдать анализы и точно знать уровень железа в крови. После этого проконсультироваться с доктором, который поможет подобрать нужную дозу.Для более объективного результата сдаем анализы на железо сывороточное, ферритин, гемоглобин.