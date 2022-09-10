Всем ли нужно пить препараты железа и чем опасен переизбыток?

2 Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%81%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1884775/
таблетки витамины

Избыток железа в организме не менее опасен, чем его дефицит. Кому и как принимать препараты железа, рассказала эндокринолог Ольга Павлова.

Железо — один из важнейший микроэлементов для нашего организма. Несмотря на то, что в теле человека насчитывается всего 3-4,5 грамма железа, оно принимает участие в огромном количестве процессов.

«Железо входит в состав гемоглобина, который содержится в эритроцитах. И именно он связывает молекулы кислорода и с кровью переносит их ко всем органам и тканям в теле человека, а затем доставляет образовавшийся углекислый газ в легкие», — говорит эксперт.

Железо принимает участие в обмене жиров, окислительно-восстановительных процессах и даже ДНК формируется при участии железа.

Огромное значение железо имеет для нашей иммунной системы, помогая противостоять вирусам.

Гемовое железо мы получаем из продуктов животного происхождения, негемовое — из растительных источников.⠀⠀⠀

Суточная норма потребления железа — 8-10 мг (для мужчин), 15-20 мг (для женщин). Женщины нуждаются в большем количестве железа из-за его регулярной потери во время менструации.

Для восполнения дефицитов, если они уже имеются, нужны более высокие дозы железа.⠀

Однако здесь важно помнить о том, что избыток железа так же негативно влияет на наш организм, как и нехватка этого элемента.

Гепатолог рассказал, чем опасен избыток железа в организме


Поэтому прежде, чем начать прием железосодержащих препаратов, важно сдать анализы и точно знать уровень железа в крови. После этого проконсультироваться с доктором, который поможет подобрать нужную дозу.

Избыток железа усиливает Альцгеймера


Для более объективного результата сдаем анализы на железо сывороточное, ферритин, гемоглобин.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Железо: дневная норма, значение для здоровья и список продуктов
Эксперт рассказала, к чему приводит дефицит железа
Названы продукты с наибольшем содержанием железа
Теги : Ольга Павлова, дефицит железа, препараты железа