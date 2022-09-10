Изменения в состоянии рук говорят о проблемах с организмом: врач
В интервью терапевта Людмилы Лапа некоторые изменения с руками были названы опасным признаком неблагополучных процессов в организме.
В частности, врач рассказала, что возникшей повышенной сухости рук можно предположить, что возникли проблемы в состоянии поджелудочной железы. Кроме того, это может говорить о кандидозе.
«Посиневший цвет кожи свидетельствует о нарушенной микроциркуляции крови. А это, в свою очередь, говорит о проблемах с сердцем», - продолжила терапевт Лапа, беседуя с «Газетой.RU».
Медик добавила, что на коже рук иногда можно заметить пигментацию, похожую на веснушки. Подобное изменение в состоянии кожи на руках является возможным признаком проблем в работе таких органов как желчный пузырь или печень. Эти патологии ведут к застою желчи и накоплению билирубина, в результате кожа покрывается пятнами.
Также Лапа сообщила, что при появлении на ногтях рук точек, темных или белесых, можно предположить, что возникла грибковая инфекция. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках цирроза печени.
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт
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