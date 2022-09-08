Гепатолог Бутенко назвала неочевидные признаки цирроза печени

«Стойкое и яркое покраснение ладоней, стоп. Прежде всего поражаются возвышения большого пальца и мизинца, что является следствием печеночно-клеточной недостаточности», - заметила Бутенков беседе с «Газетой.Ru»..

«Такие образования могут появляться на любых частях тела, но чаще всего располагаются на верхних веках», - уточнила эксперт.