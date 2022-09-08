Гепатолог Бутенко назвала неочевидные признаки цирроза печени
Среди неочевидных признаков цирроза печени гепатолог Елена Бутенко назвала появление белых пятен и полос на ногтях, красноту ладоней и подошв.
Гепатолог Бутенко рассказала в интервью о неочевидных проявлениях цирроза печени, и в том числе указала на такой признак как «барабанные палочки». Под этим термином подразумевается характерное изменение пальцев, которые начинают утолщаться сверху.
Также медик назвала другой симптом цирроза.
«Стойкое и яркое покраснение ладоней, стоп. Прежде всего поражаются возвышения большого пальца и мизинца, что является следствием печеночно-клеточной недостаточности», - заметила Бутенков беседе с «Газетой.Ru»..
Врач добавила, что при данном нарушении у человека также может наблюдать на лице расширенную капиллярную сетку.
Другим признаком серьезных проблем с печенью гепатолог назвала ксантелазмы – небольшие холестериновые образования, похожие на комочки кожи.
«Такие образования могут появляться на любых частях тела, но чаще всего располагаются на верхних веках», - уточнила эксперт.
Бутенко дополнила, что при развитии печеночной энцефалопатии могут возникать такие явления, как заторможенность, снижение умственного потенциала и креативности, агрессивность. В свою очередь, на цирроз печени может указывать возникновение белых пятен, полос на ногтевых пластинах, у мужчин к тому же могут увеличиваться грудные железы.
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