Жир на животе: диетолог поделилась простым лайфхаком для похудения
Хотя висцеральный жир жизненно важен для нашего тела, поскольку он защищает и изолирует органы, его избыток может быть вредным. В отличие от подкожного жира, который можно найти под кожей, трудно определить, сколько у вас висцерального жира, так как он хранится глубоко в животе.
Диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум о простом трюке во время еды, который может помочь вам сжечь жир на животе.
Висцеральный жир особенно опасен, потому что он известен как активный жир и играет роль в нашей эндокринной системе, повышая резистентность к инсулину, подвергая вас риску диабета, инсульта, сердечных приступов и рака. Хорошая новость заключается в том, что висцеральный жир быстро меняется с помощью физических упражнений и нескольких изменений в диете.
Диетолог поделилась своим секретом, как контролировать размеры порций.
«Посмотрите на размер своей порции», — сказала она. «Будьте честны в этом. Используйте свой кулак в качестве ориентира: одна порция белка размером с кулак, две порции овощей или салата и одна порция углеводов, таких как цельнозерновая паста, коричневый рис или бобовые», - говорит Пономарева.
Врач поделилась другими советами по диете для борьбы с висцеральным жиром.
«Выгнать» трансжиры и сладкие напитки
Они обычно содержатся во всех ваших продуктах с высоким содержанием жира и жареных во фритюре продуктах. Также исключите сильно обработанные сладкие продукты и напитки.
Держите свой кишечник здоровым
Ешьте зелень, она помогает защитить вас от накопления висцерального жира и сделать ваш кишечник здоровым. Приготовьте коктейль или суп, если нужно.
"Ешьте ферментированные продукты – кимчи, квашеную капусту или в составе таких напитков, как чайный гриб. Ваш кишечник скажет вам спасибо".
Ранее МедикФорум писал о том, чем полезен чай из ромашки.
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