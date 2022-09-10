Жир на животе: диетолог поделилась простым лайфхаком для похудения

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Жир на животе: диетолог поделилась простым лайфхаком для похудения


Хотя висцеральный жир жизненно важен для нашего тела, поскольку он защищает и изолирует органы, его избыток может быть вредным. В отличие от подкожного жира, который можно найти под кожей, трудно определить, сколько у вас висцерального жира, так как он хранится глубоко в животе.


Диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум о простом трюке во время еды, который может помочь вам сжечь жир на животе.

Висцеральный жир особенно опасен, потому что он известен как активный жир и играет роль в нашей эндокринной системе, повышая резистентность к инсулину, подвергая вас риску диабета, инсульта, сердечных приступов и рака. Хорошая новость заключается в том, что висцеральный жир быстро меняется с помощью физических упражнений и нескольких изменений в диете.

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Диетолог поделилась своим секретом, как контролировать размеры порций.

«Посмотрите на размер своей порции», — сказала она. «Будьте честны в этом. Используйте свой кулак в качестве ориентира: одна порция белка размером с кулак, две порции овощей или салата и одна порция углеводов, таких как цельнозерновая паста, коричневый рис или бобовые», - говорит Пономарева.



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Врач поделилась другими советами по диете для борьбы с висцеральным жиром.

«Выгнать» трансжиры и сладкие напитки


Они обычно содержатся во всех ваших продуктах с высоким содержанием жира и жареных во фритюре продуктах. Также исключите сильно обработанные сладкие продукты и напитки.

Держите свой кишечник здоровым


Ешьте зелень, она помогает защитить вас от накопления висцерального жира и сделать ваш кишечник здоровым. Приготовьте коктейль или суп, если нужно.

"Ешьте ферментированные продукты – кимчи, квашеную капусту или в составе таких напитков, как чайный гриб. Ваш кишечник скажет вам спасибо".


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