Жир на животе: диетолог поделилась простым лайфхаком для похудения

«Посмотрите на размер своей порции», — сказала она. «Будьте честны в этом. Используйте свой кулак в качестве ориентира: одна порция белка размером с кулак, две порции овощей или салата и одна порция углеводов, таких как цельнозерновая паста, коричневый рис или бобовые», - говорит Пономарева.

«Выгнать» трансжиры и сладкие напитки

Держите свой кишечник здоровым

"Ешьте ферментированные продукты – кимчи, квашеную капусту или в составе таких напитков, как чайный гриб. Ваш кишечник скажет вам спасибо".



