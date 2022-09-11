Детский сад: как пережить адаптацию ребенку и родителям?

«Что происходит с малышом, когда вы его приводите в сад? Он плачет из-за расставания с мамой, боится новых людей. Даже самый общительный ребенок может закрыться. Что делать? Всем успокоиться. Ведь не только малыш переживает, но и родители. Чем больше вы будете беспокоиться, тем сильнее ваши эмоции передадутся ребенку», — говорит доктор.

Следующее важное правило — не высказываться в присутствии ребенка негативно о дошкольном учреждении и воспитателях. Этим вы еще больше негативно настроите ребенка.Не вздумайте пугать его детским садом, как главной «страшилкой»: отведу в сад, если не будешь слушаться; оставлю в саду навсегда, если не будешь вовремя ложиться спать и так далее. Вряд ли, используя такие методы, вам удастся привить ребенку любовь к детскому. Скорее, наоборот, он будет воспринимать его, как наказание.Перестаньте кричать на ребенку, выражать агрессию. Постарайтесь набраться терпения и вести себя максимально спокойно. Взрослые в этой ситуации должны оставаться взрослыми.Не нарушайте режим дня, следите, чтобы ребенок ложился спать вовремя. Перед сном целуйте, обнимайте ребенка, проводите больше времени вместе.Пока ребенок не адаптируется к детскому саду, не записывайте его ни в какие кружки и секции. Они создадут дополнительную нагрузку на психику ребенка, которой сейчас и так нелегко.