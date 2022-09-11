Детский сад: как пережить адаптацию ребенку и родителям?

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ребенок в детском саду

Поход ребенка в детский сад превращается в сущий ад для многих семей. Как пройти этот период с наименьшими потерями для психики и здоровья всей семьи, рассказал врач-терапевт Артем Хачатрян.

«Что происходит с малышом, когда вы его приводите в сад? Он плачет из-за расставания с мамой, боится новых людей. Даже самый общительный ребенок может закрыться. Что делать? Всем успокоиться. Ведь не только малыш переживает, но и родители. Чем больше вы будете беспокоиться, тем сильнее ваши эмоции передадутся ребенку», — говорит доктор.

Следующее важное правило — не высказываться в присутствии ребенка негативно о дошкольном учреждении и воспитателях. Этим вы еще больше негативно настроите ребенка.

Не вздумайте пугать его детским садом, как главной «страшилкой»: отведу в сад, если не будешь слушаться; оставлю в саду навсегда, если не будешь вовремя ложиться спать и так далее. Вряд ли, используя такие методы, вам удастся привить ребенку любовь к детскому. Скорее, наоборот, он будет воспринимать его, как наказание.

Перестаньте кричать на ребенку, выражать агрессию. Постарайтесь набраться терпения и вести себя максимально спокойно. Взрослые в этой ситуации должны оставаться взрослыми.

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Не нарушайте режим дня, следите, чтобы ребенок ложился спать вовремя. Перед сном целуйте, обнимайте ребенка, проводите больше времени вместе.

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Пока ребенок не адаптируется к детскому саду, не записывайте его ни в какие кружки и секции. Они создадут дополнительную нагрузку на психику ребенка, которой сейчас и так нелегко.
Артем Хачатрян
Артем Хачатрян
Здоровье
Терапевт, натуропат
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Теги : Артем Хачатрян, детский сад, адаптация к саду
Детский сад: как пережить адаптацию ребенку и родителям?
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