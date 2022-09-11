Гипотиреоз: знак, который часто появляется утром — «универсальный симптом»

«Усталость — почти универсальный симптом гипотиреоза. Усталость, вызывающая онемение костей, может быть одним из заметных признаков того, что уровень щитовидной железы не регулируется должным образом. Усталость может развиваться медленно или внезапно, в результате чего вы едва можете поднять голову с подушки утром», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Некоторые люди с гипотиреозом также чувствуют сильную сонливость в дневное время, до такой степени, что им трудно бодрствовать», - объясняет эндокринолог.

Усталость

Чувствительность к холоду

Увеличение веса

Запор

Депрессия

Медленные "движения и мысли"