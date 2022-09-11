Гипотиреоз: знак, который часто появляется утром — «универсальный симптом»
Гипотериоз часто называют невидимой болезнью, потому что она редко проявляет явные признаки или симптомы. Тем не менее, состояние может стать изнурительным, если его не лечить должным образом. Один признак, который часто проявляется по утрам, является почти «универсальным симптомом» гипотиреоза.
Щитовидная железа расположена над ключицами, где она выделяет гормоны, которые регулируют ключевые функции, такие как обмен веществ. При отсутствии лечения это состояние может изменить то, как нервы передают информацию в головной, спинной мозг и тело и обратно.
Долгосрочные последствия гипотиреоза включают сердечно-сосудистые заболевания и увеличение сердечно-сосудистых факторов риска, включая гиперхолестеринемию. Проявления состояния разнообразны, но большинство больных страдают вялостью, плохой концентрацией внимания, запорами.
«Усталость — почти универсальный симптом гипотиреоза. Усталость, вызывающая онемение костей, может быть одним из заметных признаков того, что уровень щитовидной железы не регулируется должным образом. Усталость может развиваться медленно или внезапно, в результате чего вы едва можете поднять голову с подушки утром», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Состояние также может значительно нарушать сон, вызывая ощущение холода или боли в мышцах и суставах.
«Некоторые люди с гипотиреозом также чувствуют сильную сонливость в дневное время, до такой степени, что им трудно бодрствовать», - объясняет эндокринолог.
Наиболее распространенные симптомы гипотиреоза включают:
- Усталость
- Чувствительность к холоду
- Увеличение веса
- Запор
- Депрессия
- Медленные "движения и мысли"
Ученые пролили свет на влияние этого состояния на аппетит. Тяга к углеводам, которая, как правило, отражает сигналы организма о том, что ему не хватает энергии, может привести к увеличению веса при гипотиреозе.
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