Как клетчатка помогает похудеть?

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Тем, кто избавляется от лишнего веса, часто вместе с диетой прописывают еще и клетчатку. Каким образом она может помочь в избавлении от избыточной массы тела?

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какой эффект оказывает клетчатка при лечении ожирения.

«Дело в том, что клетчатка замедляет усвоение сахаров. При добавлении клетчатки в пищу она работает как мягкий сорбент, частично „вытягивая“ на себя усвояемые углеводы, а значит, замедляет усвояемость сахаров в кишечнике», — отмечает доктор.

Условно говоря, если вы съели что-то вредное, то под воздействием клетчатки это вредное будет усваиваться медленнее.

Однако стоит учитывать, что такой же эффект клетчатка оказывает и при взаимодействии с полезными продуктами. То есть, если вы выпили клетчатку с витаминами, они тоже усвоятся хуже.

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При этом клетчатка благотворно влияет на состояние кишечника, микробиоту, благодаря чему нормализует пищеварение. Благодаря активизации перистальтики, клетчатка служит хорошей профилактикой запоров. Однако для этого вместе с клетчаткой необходимо пить достаточное количество жидкости.

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И самое главное при похудении — клетчатка избавляет от чувства голода и дает ощущение насыщения, заполняя желудочно-кишечный тракт и работая там, как «губка», которая впитывает в себя токсины и выводит их наружу.

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Особенно хорошо пить клетчатку на ночь перед сном с большим количеством воды. В противном случае клетчатка может стать причиной запора.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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