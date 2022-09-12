Как клетчатка помогает похудеть?

«Дело в том, что клетчатка замедляет усвоение сахаров. При добавлении клетчатки в пищу она работает как мягкий сорбент, частично „вытягивая“ на себя усвояемые углеводы, а значит, замедляет усвояемость сахаров в кишечнике», — отмечает доктор.

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какой эффект оказывает клетчатка при лечении ожирения.Условно говоря, если вы съели что-то вредное, то под воздействием клетчатки это вредное будет усваиваться медленнее.Однако стоит учитывать, что такой же эффект клетчатка оказывает и при взаимодействии с полезными продуктами. То есть, если вы выпили клетчатку с витаминами, они тоже усвоятся хуже.Принимать добавленную клетчатку с лекарственными препаратами вообще противопоказано!При этом клетчатка благотворно влияет на состояние кишечника, микробиоту, благодаря чему нормализует пищеварение. Благодаря активизации перистальтики, клетчатка служит хорошей профилактикой запоров. Однако для этого вместе с клетчаткой необходимо пить достаточное количество жидкости.И самое главное при похудении — клетчатка избавляет от чувства голода и дает ощущение насыщения, заполняя желудочно-кишечный тракт и работая там, как «губка», которая впитывает в себя токсины и выводит их наружу.Особенно хорошо пить клетчатку на ночь перед сном с большим количеством воды. В противном случае клетчатка может стать причиной запора.