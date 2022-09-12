Как просмотр футбола может влиять на сердце?
Исследователи изучали, как зрелище футбольных матчей влияет на здоровье зрителей, и обнаружили как плюсы так и минусы в его просмотре.
Футбол является очень эмоциональным видом спорта. Самые рьяные болельщики особенно сильно переживают моменты побед или поражений своих команд. Ученые из Университета Лидса занимались исследованием того, как просмотр футбола влияет на организм людей, в частности, на сердце. Специалисты анализировали данные болельщиков возрастом от 20 до 62 лет, которые по заданию экспертов носили во время посещения игр пульсометры, а после матчей проходили анкетирование, определявшее их эмоциональное состояние. Настроение людей было одним из трех ключевых факторов здоровья, интересовавших ученых. Двумя другими были частота сердечных сокращений и артериальное давление.
Положительный стресс. Эксперты заключили, что при просмотре футбола болельщики испытывают состояние так называемого положительного стресса – их сердцебиение и пульс учащаются так, как это бы происходило при выполнении упражнений, например, быстрой ходьбы.
В то же время для людей уже имеющих проблемы с сердцем, волнение, испытываемое во время состязаний, а также неконтролируемое ускорение пульса могут оказаться слишком сильной нагрузкой. Наблюдения показали, что увеличение частоты сердечных сокращений может вызывать только сам приход человека на стадион. Вдобавок на сердцебиение влияет игра, а ее наиболее драматичные эпизоды, голы заставляются сердце биться еще сильнее.
У некоторых испытуемых частота сердечных сокращений во время просмотра футбола составляла 130 ударов в минуту.
Опасность проигрыша. Исследование футбольных болельщиков выявило любопытную закономерность: радостные эмоции от победы любимой команды люди испытывают в течение суток, горечь от ее поражения – до нескольких дней. По мнению ученых, наиболее глубоко переживающие проигрыш болельщики рискуют подорвать здоровье –
«поражение команды-фаворита повышает кровяное давление и вызывает чувство беспокойства».
Любителям футбола не стоит слишком близко к сердцу принимать поражения – это потенциально опасно для психики и для сердца. Согласно данным Немецкого фонда сердца, волнение от просмотра футбола заставляет организм выделять гормоны стресса, что провоцирует учащение сердцебиения и повышение кровяного давление. У людей с хроническими заболеваниями сердца в таких обстоятельствах повышается риск нарушения кровообращения в сердце или развития инфаркта.
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