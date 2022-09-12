Холодная погода действительно нагоняет тоску
Эксперты утверждают, что сокращение объёма солнечного света и количества мероприятий на свежем воздухе действительно делает людей более подавленными. А значит, переходный период между летом и зимой это очень опасное время.
Вот уже которую неделю россияне наблюдают сокращение продолжительности солнечного периода суток и увеличение ночного периода, а также холодную погоду в большинстве регионов нашей страны. Кроме того, многие возвращаются из отпусков и путешествий в реальность, где им нужно одевать свитера, тёплые ботинки и куртки. В связи с этим значительная часть россиян в ближайшие месяцы может почувствовать симптомы так называемой сезонной депрессии.
Психологи из Великобритании говорят об особой опасности переходного периода от лета к зиме, который выпадает на осень. Именно здесь и появляется так называемая зимняя хандра. Мы ещё не успели отвыкнуть от солнечных и тёплых дней, но природа уже безжалостно сокращает их продолжительность, посылая нам всё новые испытания в виде дождей и холодной погоды. А это нарушает циркадные ритмы человека, что также является фактором развития депрессии. Дети школьного возраста подвергаются наивысшему риску в начале сентября. Это связано с тем, что после беззаботного лета, наполненного играми с друзьями и семейным отдыхом, который не требовал никакой ответственности, ребёнка погружают в очень структурированный школьный день, еще и с домашней работой по вечерам.
Все это и является причинами так называемого сезонного аффективного расстройства. Оно удивительно распространено, только в США от него страдает до 5% населения. Пик распространённости сезонного аффективного расстройства приходится на середину и конец осени, а вовсе не на середину зимы, когда мы уже успеваем к ней привыкнуть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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