Ощущение «чего-то в глазу» сигнализирует о язве и может привести к потере зрения
Наши глаза уязвимы ко многим проблемам. Учитывая, как сильно мы полагаемся на них в повседневной жизни, и с учетом того, что наша жизнь все больше зависит от экранов, они часто могут отображать признаки определенных проблем. В то время как некоторые из них могут быть доброкачественными, другие заслуживают проверки.
«Что-то попало в глаз» может означать, что у вас язва роговицы. Также известный как кератит, это открытая рана на роговице, которая представляет собой прозрачный слой над радужной оболочкой. Важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вас язва роговицы, так как без лечения это может привести к полной потере зрения.
«Язва роговицы требует неотложной медицинской помощи. Без лечения он может распространиться на остальную часть вашего глаза, и вы можете потерять часть или все зрение за короткое время. Вы также можете получить отверстие в роговице, рубцы, катаракту или глаукому», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
При лечении глаз обычно восстанавливается через две-три недели.
«Если у вас проблемы со зрением из-за шрамов от язвы роговицы, вам может потребоваться пересадка роговицы».
Другие признаки язвы роговицы включают:
- Покраснение
- Тяжелая боль
- Слезы
- Гной или густые выделения из глаза
- Нечеткое зрение
- Боль при взгляде на яркий свет
- Опухшие веки
- Круглое белое пятно на роговице
«Особенно важно следить за проблемами, если вы раньше царапали роговицу или если вы были рядом с химическими веществами или мелкими частицами, такими как песок, металл или стекло».
Язва или роговица обычно вызваны инфекцией. Это могут быть бактериальные инфекции или вирусные, такие как вирус простого герпеса (герпес) или вирус ветряной оспы (ветряная оспа и опоясывающий лишай).
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