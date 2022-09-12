Ощущение «чего-то в глазу» сигнализирует о язве и может привести к потере зрения

«Язва роговицы требует неотложной медицинской помощи. Без лечения он может распространиться на остальную часть вашего глаза, и вы можете потерять часть или все зрение за короткое время. Вы также можете получить отверстие в роговице, рубцы, катаракту или глаукому», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Если у вас проблемы со зрением из-за шрамов от язвы роговицы, вам может потребоваться пересадка роговицы».

Покраснение

Тяжелая боль

Слезы

Гной или густые выделения из глаза

Нечеткое зрение

Боль при взгляде на яркий свет

Опухшие веки

Круглое белое пятно на роговице

«Особенно важно следить за проблемами, если вы раньше царапали роговицу или если вы были рядом с химическими веществами или мелкими частицами, такими как песок, металл или стекло».