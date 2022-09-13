Помогает ли куркума похудеть?

«С точки зрения пользы при сахарном диабете и снижении веса, центральным веществом в куркуме является куркумин. Именно он способствует снижению уровня глюкозы в печени и повышению чувствительности к инсулину, тем самым снижая концентрацию глюкозы в крови», — объясняет эксперт.

Куркума обладает массой полезных свойств, благодаря чему она и стала такой популярной специей.Эта восточная пряность имеет противовоспалительные, антибактериальные свойства, также она способна оказывать обезболивающий эффект.Кроме того, куркума оказывает положительное влияние на работу ЖКТ, сосудов и сердца. Является эффективным средством для профилактики атеросклероза.Не нужно потреблять куркуму ложками. В чистом виде вкус ее довольно специфический. Для профилактики и общего укрепления организма достаточно съедать 2-4 грамма этой специи, добавляя ее в различные блюда.При сахарном диабете и инсулинорезистентности можно дополнительно принимать куркумин в виде биодобавок, предварительно согласовав это с лечащим врачом. Дозировку и длительность приема также определит доктор.Но то, что куркума благотворно сказывается на углеводном обмене даже при употреблении в невысоких профилактических дозах, действительно правда.