Помогает ли куркума похудеть?

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куркума

Многие считают, что добавляя в меню куркуму, можно похудеть. Так ли это на самом деле, рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова.

Куркума обладает массой полезных свойств, благодаря чему она и стала такой популярной специей.

Эта восточная пряность имеет противовоспалительные, антибактериальные свойства, также она способна оказывать обезболивающий эффект.

Кроме того, куркума оказывает положительное влияние на работу ЖКТ, сосудов и сердца. Является эффективным средством для профилактики атеросклероза.

«С точки зрения пользы при сахарном диабете и снижении веса, центральным веществом в куркуме является куркумин. Именно он способствует снижению уровня глюкозы в печени и повышению чувствительности к инсулину, тем самым снижая концентрацию глюкозы в крови», — объясняет эксперт.

Не нужно потреблять куркуму ложками. В чистом виде вкус ее довольно специфический. Для профилактики и общего укрепления организма достаточно съедать 2-4 грамма этой специи, добавляя ее в различные блюда.

При правильном приготовлении куркума превращается в натуральное противовоспалительное средство


При сахарном диабете и инсулинорезистентности можно дополнительно принимать куркумин в виде биодобавок, предварительно согласовав это с лечащим врачом. Дозировку и длительность приема также определит доктор.

Врач-эндокринолог объяснила, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета


Но то, что куркума благотворно сказывается на углеводном обмене даже при употреблении в невысоких профилактических дозах, действительно правда.
Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
Врач-эндокринолог
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