Как самостоятельно диагностировать сахарный диабет у детей?
Врач-эндокринолог Илья Магеря рассказал, можно ли самостоятельно диагностировать сахарный диабет у ребенка, и как это сделать.
Конечно, поставить окончательный диагноз может только доктор. Однако родители, ориентируясь на определенные симптомы и признаки, могут вовремя заподозрить неладное и обратиться к специалисту, пока болезнь еще не перешла в запущенную стадию.
«Своевременная диагностика даёт больше возможностей докторам исправить ситуацию, что поможет сохранить здоровье ребёнку», — отмечает эксперт.
В данном случае важно знать симптомы и проявить внимание к здоровью ребенка, его поведению. Признаками сахарного диабета первого типа являются: сухость во рту, сильная жажда, ребенок часто бегает в туалет, особенно ночью; необъяснимая усталость, как будто постоянно нет сил. Постоянно хочется есть, вес при этом может резко снижаться.
Параллельно страдает зрение. В критической ситуации при сахарном диабете возможна кома с потерей сознания. Спровоцировать такую ситуацию может стресс или вирус.
Симптомы сахарного диабета второго типа несколько отличаются. Как правило, страдающие им пациенты имеют лишний вес вплоть до ожирения на фоне постоянного желания что-то съесть. У детей может отмечаться задержка полового созревания.
В конечностях может наблюдаться покалывание или легкое онемение. Раны заживают плохо и долго, инфекции часто рецидивируют. Нередко на фоне приобретенного сахарного диабета отмечают гормональные сбои.
Наиболее часто встречающаяся причина сахарного диабета второго типа — неправильное питание, излишки углеводов в меню, низкая физическая активность.
При наличии нескольких симптомов обязательно обратитесь за консультацией к специалисту.
Илья Магеря
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Врач-эндокринолог
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