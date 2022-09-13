Как самостоятельно диагностировать сахарный диабет у детей?

«Своевременная диагностика даёт больше возможностей докторам исправить ситуацию, что поможет сохранить здоровье ребёнку», — отмечает эксперт.

Конечно, поставить окончательный диагноз может только доктор. Однако родители, ориентируясь на определенные симптомы и признаки, могут вовремя заподозрить неладное и обратиться к специалисту, пока болезнь еще не перешла в запущенную стадию.В данном случае важно знать симптомы и проявить внимание к здоровью ребенка, его поведению.являются: сухость во рту, сильная жажда, ребенок часто бегает в туалет, особенно ночью; необъяснимая усталость, как будто постоянно нет сил. Постоянно хочется есть, вес при этом может резко снижаться.Параллельно страдает зрение. В критической ситуации при сахарном диабете возможна кома с потерей сознания. Спровоцировать такую ситуацию может стресс или вирус.несколько отличаются. Как правило, страдающие им пациенты имеют лишний вес вплоть до ожирения на фоне постоянного желания что-то съесть. У детей может отмечаться задержка полового созревания.В конечностях может наблюдаться покалывание или легкое онемение. Раны заживают плохо и долго, инфекции часто рецидивируют. Нередко на фоне приобретенного сахарного диабета отмечают гормональные сбои.Наиболее часто встречающаяся причина сахарного диабета второго типа — неправильное питание, излишки углеводов в меню, низкая физическая активность.При наличии нескольких симптомов обязательно обратитесь за консультацией к специалисту.