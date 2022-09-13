В каких случаях женщине нужно сдавать анализы крови на андрогены?

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анализ крови

Врач-эндокринолог Марина Берковская рассказала, нужно ли женщинам сдавать анализ крови на андрогены и в каких случаях это делать.

Андрогены — это условно мужские половые гормоны. В принципе они присутствуют в организме женщины всегда (как и женские половые гормоны в организме мужчины). Однако когда андрогенов становится слишком много, это плохо отражается на состоянии и здоровье женщины.

«Сдаем анализы на андрогены при наличии клинических проявлений гиперандрогении. Например, молодая женщина с избыточным весом, акне и объективными признаками гирсутизма, да еще если есть проблемы с циклом/зачатием… Нужны анализы? Обязательно», — говорит эксперт.

Сбои в менструальном цикле также являются поводом для таких анализов. Но не стоит забывать про анамнез. То есть если у женщины на протяжении всей жизни цикл был длинным, то эта история в пределах нормы. Если же цикл сбился одномоментно, то это повод для консультации с эндокринологом.

Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?


При бесплодии анализы на андрогены сдаются в обязательном порядке. Причем пройти обследование желательно не только женщине, но и мужчине (сдать спермограмму). В 50% случаев причина проблемы не в женщине.

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Список гормонов для сдачи анализов и сроки обследования назначает и согласовывает доктор по показаниям. На всякий случай проверять андрогены не нужно! Также стоит отметить, что при приеме оральных контрацептивов эти анализы не покажут объективных результатов.
Марина Берковская
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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