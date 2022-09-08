Нужно ли сдавать анализы на дефициты перед началом приема витаминов?
Доктор Светлана Ищенко рассказала, в каких случаях нужно сдать анализы, прежде чем начинать прием витаминов, а в каких случаях можно обойтись без обследования.
«Для чего обычно сдают анализы на витамины? Чтобы узнать про дефициты и чтоб не было передозировки. Если дозировки комплекса в пределах суточных норм, то можно не беспокоиться с анализами. Организм возьмет сам, что ему нужно, это будет безопасно», — говорит эксперт.
Гораздо лучше усваиваются натуральные витамины, старайтесь выбирать именно эти формы. Лишнее просто пройдет мимо и нигде не отложится про запас. А учитывая, что многие живут в дефицитах витаминов и минералов, передозировок опасаться не стоит.
При этом важно понимать, что зачастую для восполнения дефицитов приема недостающего витамина в моноформе мало. Нужно обязательно учитывать кофакторы.
Очень важно соблюдать баланс и учитывать факторы, которые оказывают влияние друг на друга при приеме тех или иных витаминов или минералов.
Эксперт рекомендует: вместо того, чтобы тратить немалые средства на дорогостоящие обследования и анализы, которые зачастую малоинформативны, лучше инвестируйте в покупку качественных натуральных витаминов с хорошей усвояемостью.
Светлана Ищенко
Здоровье
Врач-инфекционист, натуропат
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