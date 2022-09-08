Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?

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анализ крови

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, нужно ли сдавать анализы для профилактики, с какой периодичностью и какие.

«Все люди делятся на две категории: первые не любят сдавать анализы, вторые, наоборот, только и ждут, чтобы сдать кровь, узнать все ли у них в порядке. Мне важно держать под контролем свое здоровье и здоровье близких», — делится личным опытом эксперт.

Список анализов для ежегодного чек-апа:

  • общий анализ крови (развернутый);
  • инсулин;
  • витамины Д, В12;
  • цинк;
  • ферритин, гомоцистеин;
  • глюкоза;
  • общий белок;
  • билирубин;
  • липидный спектр;
  • гормоны щитовидки.
Перечень может дополняться, это основные пункты, которые позволят увидеть общую картину здоровья и при необходимости ее откорректировать.

Но даже перечисленные анализы позволят выявить серьезные отклонения и заболевания, если таковые имеются, на ранней стадии.

У многих возникает вопрос: выгодны ли такие финансовые траты, ведь анализы — достаточно дорогостоящее мероприятие? Да, действительно, анализы не обойдутся вам дешево. Тем более если речь идет об обследовании всей семьи.

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Но если анализы позволят вовремя выявить и предупредить развитие серьезной патологии, то обследование сэкономит вам массу денег, которые вы потратили бы на лечение осложнений или заболевания в запущенной стадии.

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Выбор всегда за вами. Профилактика гораздо эффективнее и дешевле любого лечения.
Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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Теги : Екатерина Новикова, ежегодные анализы, профилактика заболеваний