Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?
Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, нужно ли сдавать анализы для профилактики, с какой периодичностью и какие.
«Все люди делятся на две категории: первые не любят сдавать анализы, вторые, наоборот, только и ждут, чтобы сдать кровь, узнать все ли у них в порядке. Мне важно держать под контролем свое здоровье и здоровье близких», — делится личным опытом эксперт.
Список анализов для ежегодного чек-апа:
- общий анализ крови (развернутый);
- инсулин;
- витамины Д, В12;
- цинк;
- ферритин, гомоцистеин;
- глюкоза;
- общий белок;
- билирубин;
- липидный спектр;
- гормоны щитовидки.
Но даже перечисленные анализы позволят выявить серьезные отклонения и заболевания, если таковые имеются, на ранней стадии.
У многих возникает вопрос: выгодны ли такие финансовые траты, ведь анализы — достаточно дорогостоящее мероприятие? Да, действительно, анализы не обойдутся вам дешево. Тем более если речь идет об обследовании всей семьи.
Но если анализы позволят вовремя выявить и предупредить развитие серьезной патологии, то обследование сэкономит вам массу денег, которые вы потратили бы на лечение осложнений или заболевания в запущенной стадии.
Выбор всегда за вами. Профилактика гораздо эффективнее и дешевле любого лечения.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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